Agnieszka Kaczorowska jest jedną z uczestniczek 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Do formatu powróciła po wieloletniej przerwie i to w cieniu osobistych problemów. Po pierwszym odcinku internauci zwracali uwagę, że miała być ignorowana przez jurorów. Przy drugim - pojawiło się o wiele więcej pochlebnych opinii. Czyżby właśnie to zmotywowało Agnieszkę do wrzucenia takiego postu?

Reklama

Agnieszka Kaczorowska w końcu odnalazła szczęście?

Tuż po drugim już odcinku "Tańca z gwiazdami", Agnieszka Kaczorowska wrzuciła na Instagram zdjęcie ze swoim programowym partnerem, Filipem Gurłaczem. Przyznała przed odbiorcami, że udział w show daje jej wiele radości i spełnienia. Przy okazji podziękowała fanom za okazane wsparcie.

Lubię być TU… Nasz #team z numerkiem 8. Bardzo Wam dziękuje za oddane głosy. Dziękujemy też za masę dobrych słów, które motywują do dalszego tworzenia

Agnieszka i Filip już rozpoczęli przygotowania do kolejnego odcinka. Jak się okazało, tym razem pokażą nam coś, czego w "Tańcu z gwiazdami" jeszcze nie było!

Teraz już koncentrujemy się na kolejnym zadaniu… trzymajcie kciukasy, bo dostaliśmy niezłe wyzwanie. TEN taniec po raz pierwszy pojawi się na parkiecie

Post Agnieszki Kaczorowskiej wywołał pozytywne reakcje. W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów, którymi fani dodali parze otuchy.

Zobacz także: Iga Lis pochwaliła się swoim szczęściem. Taco Hemingway: "Olbrzymia duma"

To dlatego Agnieszka Kaczorowska wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami"?

Warto przypomnieć, że niedawno udało nam się dowiedzieć, że Agnieszkę Kaczorowską do wzięcia udziału w show mogła zmotywować nie tylko miłość do tańca. Nie w sposób zaprzeczyć, że ostatnio wokół jej osoby wiele się działo, a ona sama musiała zmierzyć się ze sporym hejtem. Tymczasem nasz informator zdradził nam:

Agnieszka liczy na to, ze Filip Gurłacz odczaruje jej wizerunek medialny. (...) Jej powrót do TzG nie jest przypadkowy, Agnieszce bardzo zależy na zyskaniu nowych fanów

Czy tak rzeczywiście jest? To wie tylko sama Agnieszka Kaczorowska.

Afery wokół Agnieszki Kaczorowskiej

​Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, po siedmiu latach małżeństwa, podjęli decyzję o rozstaniu. Informacja ta pojawiła się w mediach w październiku 2024 roku, wywołując duże poruszenie, ponieważ para uchodziła za wzór zgodnego związku. Stało się to raptem chwilę po powrocie tancerki z planu programu "Królowa przetrwania". Gdy emocje związane z rozstaniem zdążyły opaść, na nowo podsyciła je emisja show.

Marianna Schreiber opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia notatek sugerujących, że uczestniczka "Królowej przetrwania" miała romans. Publikacja tych liścików wywołała medialną burzę i spekulacje na temat relacji Kaczorowskiej.

W odpowiedzi na zarzuty, Agnieszka Kaczorowska otrzymała wsparcie od innych uczestniczek programu, m.in. Elizy Trybały. Obecnie zarówno Kaczorowska, jak i Maciej Pela skupiają się na swoich karierach zawodowych oraz opiece nad dziećmi, starając się zachować prywatność w obliczu medialnego zainteresowania ich życiem osobistym.

Reklama

Zobacz także: Grażyna Szapołowska pogrążona w żałobie. "Dzielna, piękna, czuła, mądra, zabawna"