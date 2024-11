Cała Polska żyje głośnym rozstaniem Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, a gorącą atmosferę wokół rozpadu tego związku zdecydowanie podsyciły wywiady, których byli już partnerzy ostatnio udzielili w TVN. Agnieszka Kaczorowska potwierdziła rozstanie w rozmowie z Kubą Wojewódzkim, a z kolei Maciej Pela odniósł się do niego w "Dzień Dobry TVN". Teraz tancerka pokusiła się o niezwykle wymowne nagranie, na którym wspomniała o ... pewnym mężczyźnie! Co na to fani?

Wszyscy, którzy kibicowali związkowi Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli w ostatnich tygodniach wstrzymali oddech. Gdy do mediów przedostały się informacje o rozstaniu pary, partnerzy przez kilka tygodni nie potwierdzali tych doniesień. Nic zatem dziwnego, że domysły nie malały, a wręcz przeciwnie!

Teraz, gdy wszystko jest już potwierdzone, Agnieszka Kaczorowska w wymowny sposób zwróciła się do fanów na InstaStories. Na Instagram trafiło nagranie z samochodu, na którym słychać utwór Pawła Domagały, a jego tekst wydaje się nieprzypadkowy w kontekście ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w życiu prywatnym Kaczorowskiej:

Niedawno Maciej Pela udzielił szumnie komentowanego wywiadu wyemitowanego w "Dzień Dobry TVN", w którym w dosadnych słowach wyjawił kulisy rozstania z żoną. Jego słowa bardzo poruszyły internautów i wywołały lawinę komentarzy w sieci:

Czuję, że ta odpowiedzialność nie jest wzięta na barki i chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód - bo tego nie usłyszałem nigdy. Chciałbym usłyszeć prosto w twarz (nie chciałbym, żeby to wypłynęło do mediów), prosto w oczy: zrobiłam to i to, przepraszam, cokolwiek

- mówił Maciej Pela w rozmowie z ''Dzień Dobry TVN''.