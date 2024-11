Rozstania gwiazda zawsze wzbudzają duże zainteresowania w mediach. Nic nie wskazywało na to, że nad bajkowym życiem Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli pojawią się ciemne chmury, a wszyscy będą mówić tylko o ich rozstaniu. Para jednak milczy, a w komentarzach pod ich postami rozpętuje się burza i nie tylko. Tancerz musiał zabrać głos i zwrócić się do fanów.

Od dłuższego czasu media huczą o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, ale oni wciąż oficjalnie nie odnieśli się do plotek. Sześć lat temu para powiedziała sobie "tak" na toskańskim wzgórzu, a zaledwie dwa lata później przywitali na świecie swoją pierwszą córeczkę Emilię, a następnie Gabrielę. Na Instagramie aktorka chwaliła się szczęśliwymi chwilami z rodziną i nic nie wskazywało na to, że para postanowi się rozstać. Jak donoszą media, małżeństwo nie mieszka już razem, tancerz ma pomieszkiwać u przyjaciela i oboje dzielą się opieka nad córkami. Ta wiadomość mocno zaskoczyła fanów pary, którzy chętnie wyrażają swoje zdanie w mediach społecznościowych. Na swoim InstaStories tancerz postanowił podziękować za wsparcie, które otrzymuje.

Hej, hej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam z mojego Hyundaia pożyczonego od dziadków. Nagrywam tę wiadomość, bo chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za wsparcie, które otrzymałem i to wsparcie w komentarzach i licznych wiadomościach to są tysiące więc najmocniej przepraszam, że nie jestem w stanie każdemu odpisać, tego jest naprawdę dużo, a też dużo rzeczy mam do zrobienia. Chciałem powiedzieć, że jestem naprawdę mega, mega wdzięczny za to, co piszecie, za to jaką dajecie mi energię. Jest to naprawdę wspierające, jest to naprawdę miłe i jest to coś, co w gorszym momencie podnosi

— powiedział Maciej Pela.