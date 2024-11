Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów i fanów - nic dziwnego, że wszyscy czekali na to, aż któreś z małżonków zabierze głos ws. zakończenia relacji. Stało się to w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie Kaczorowska otworzyła się nt. rozstania. Co na to Maciej Pela? Wymownie skomentował tę rozmowę, a następnie sam ... udzielił wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", w którym zdradził, jak dowiedział się o tym, że jego żona nie chce być już z nim w związku, a także czego oczekiwałby od niej w tak trudnej sytuacji:

Ona będąc w programie wysyłała mi wiadomości (...) a dwa dni później się dowiaduję, że to jest koniec - zdradził Maciej Pela.

Maciej Pela zdradził kulisy rozstania z Agnieszką Kaczorowską: "Chciałbym być uszanowany"

Do niedawna mówiło się o tym, że rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to najbardziej medialne zakończenie związku w Polsce. Teraz są spore szanse na to, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mogą "przebić" napiętą atmosferę między Cichopek a Hakielem! Kilka dni temu w wywiadzie udzielonym Kubie Wojewódzkiemu tancerka odniosła się wprost do rozstania, potwierdzając tym samym spekulacje, które od kilku tygodni niepokoiły fanów.

Niedługo później Maciej Pela w wymowny sposób zareagował na wywiad byłej już partnerki, podkreślając, że była to "ustawiona rozmowa, wyreżyserowane dialogi, ustalone teksty". Przestrzegł przy tym fanów, by nie wierzyli wszystkiemu, co widzą w telewizji. Następnie jednak sam Pela postanowił przedstawić swoją wersję wydarzeń w mediach i otworzył się na temat rozstania w rozmowie z Aleksandrą Rogowską. Opowiedział, jak wyglądały ostatnie chwile ich związku, gdy Agnieszka Kaczorowska brała udział w nagraniach do programu "Królowa przetrwania":

Ona będąc w programie wysyłała mi wiadomości, że nie może się doczekać aż wróci, że tęskni za mną, że nie chce się zatopić w Twoich ramionach, a dwa dni później się dowiaduję, że to jest koniec - zaczął Maciej Pela.

To jednak nie wszystko. Maciej Pela mówi wprost, że nie czuje, by Agnieszka Kaczorowska w pełni wzięła odpowiedzialność za swoje czyny. Wyjawił, że chciałby "usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód" rozstania:

Czuję, że ta odpowiedzialność nie jest wzięta na barki i chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód - bo tego nie usłyszałem nigdy. Chciałbym usłyszeć prosto w twarz (nie chciałbym, żeby to wypłynęło do mediów), prosto w oczy: zrobiłam to i to, przepraszam, cokolwiek - dodał Maciej Pela.

Co ciekawe, Maciej Pela przyznał, że w obecnej sytuacji również nie jest bez winy. Tancerz twierdzi, że "był zbyt dostępny" i wspierał swoją żonę nie tylko na co dzień, ale też w budowaniu jej medialnego wizerunku:

Ja też nie jestem krystaliczny, mnie też ponoszą emocje (...) Ja jestem w stanie powiedzieć, gdzie leży moja wina (...) Zgadzam się z nią (Agnieszką Kaczorowską - przyp. red.), że wina jest po obu stronach. Byłem zbyt dostępny, dużo zrobiłem dla jej kariery, dla zbudowania wizerunku żony, matki - wyznał Maciej Pela.

Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska postanowi raz jeszcze odnieść się do słów Macieja Peli? Tancerz zapowiedział, że rozmowa w "Dzień Dobry TVN" była jego ostatnim medialnym wystąpieniem w sprawie rozstania.

