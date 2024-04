Maryla Rodowicz od lat króluje na polskiej scenie muzycznej i nie zwalnia tempa. Piosenkarka w mediach społecznościowych właśnie dodała nowe zdjęcie i nie tylko jej kreacja zwraca uwagę. Opis zdjęcia nie pozostawia nam wątpliwości.

Utwór "Sing Sing" Maryli Rodowicz zna prawdopodobnie każdy z nas. Artystka wie, jak zaskoczyć fanów i na początku kwietnia wydała nową wersję kultowego utworu, a pomagał jej w tym Mrozu. Teraz królowa polskiej estrady udostępniła na Instagramie nowe zdjęcie prosto z planu teledysku.

Szczególną uwagę zwraca jednak kreacja gwiazdy. 78-latka ubrana jest w wielki kapelusz, okulary i marynarkę, ale tylko spójrzcie na jej dekolt do pasa!

Jej kreacja zrobiła ogromne wrażenie na internautach.

Kilka dni temu Rodowicz pochwaliła się również zdjęciem z Mrozem.

A może takie? Ja wpatrzona w Mroza. To zdjęcie z konferencji prasowej promującej naszego singla Sing Sing, nowej wersji wyprodukowanej przez Mroza. Sing dostał nowe życie i wkroczył do największych stacji radiowych.

Maryla Rodowicz w jednym z wywiadów przyznała, że w pracy nad nową wersją piosenki "poddała się całkowicie władzy Mroza".

Najpierw usiedliśmy na moim tarasie w ogrodzie. Mrozu był bardzo miły, bardzo rozluźniony. Potem słuchaliśmy muzyki. On jest muzykiem, więc to było takie bardzo muzyczne spotkanie. Natomiast w studiu już nie było żartów, Mrozu pilnował każdego dźwięku, mnie pilnował. Gdy pytałam, czy mogę tak zaśpiewać, to odpowiadał: Nie, nie, nie, w żadnym wypadku. Zaśpiewaj tak. Ja: A może taką końcówkę?. On: Nie, zaśpiewaj takie dźwięki. Tak więc poddałam się całkowicie władzy Mroza.

