W 2023 roku Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spełnili jedno ze swoich marzeń i kupili przestronną willę o powierzchni 230 metrów kwadratowych. Od tego momentu konsekwentnie pokazują swoim fanom, jak krok po kroku urządzają nowy dom. Na Instagramie i innych platformach społecznościowych regularnie publikują zdjęcia oraz relacje z kolejnych etapów aranżacji, pozwalając obserwatorom na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w ich luksusowym gniazdku. Teraz przyszedł czas na kolejne pomieszczenie, a internauci są zachwyceni.

Reklama

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pokazali niezwykłe wnętrze. To tutaj tworzą i pracują

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowscy nieustannie pokazują fanom, że nie ma rzeczy niemożliwych. Para z powodzeniem łączy karierę z wychowaniem trójki dzieci, a także zaangażowaniem w projektowanie i wykończenie nowego domu - pod koniec ubiegłego roku Dąbrowscy pochwalili się wykończoną kuchnią, a teraz przyszedł czas na finalizację tego projektu, którego efekty naprawdę zachwycają. Nic zatem dziwnego, że w czwartym odcinku popularnej serii "house tour" Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zaprezentowali przestrzeń, która odgrywa kluczową rolę w ich codziennym życiu – domowe biuro. Jak wyznała Sylwia na początku nagrania:

Dzisiaj, kochani, mój ulubiony pokój. Nasze biuro. A w przyszłości pokój któreś z naszych dziewczynek - oznajmiła.

To właśnie tutaj spędzają większość swojego czasu, tworząc nowe projekty, montując filmy, planując materiały na swoje kanały oraz prowadząc sprawy związane z działalnością zawodową. Biuro jest sercem ich kreatywnej pracy i miejscem, gdzie rodzą się wszystkie pomysły. Pokój został urządzony z dbałością o każdy detal - dominuje w nim jasna kolorystyka, naturalne drewno i dodatki, które wprowadzają harmonię i elegancję.

Wnętrze jest nie tylko estetyczne, ale i praktyczne - znajdziemy tu biurko, ergonomiczne krzesło, regały z książkami, a także dekoracje, które podkreślają indywidualny charakter przestrzeni. To miejsce łączy komfort z funkcjonalnością, tworząc idealne warunki do pracy twórczej. Widok na las nie tylko dodaje uroku, ale również wspiera koncentrację i dobre samopoczucie - choć, jak żartowała Sylwia, czasami działa odwrotnie.

Fani nie kryli zachwytu i pod odcinkiem od razu "posypały się" komentarze:

Prześlicznie urządziliście to wnętrze można pracować i pracować

Dzięki takiemu rozwiązaniu można nigdy nie kończyć pracy.

Przepięknie urządziliście te biuro!!! Naprawdę! Jest mega - zachwycają się internauci.

Kim są Sylwia i Jan Dąbrowscy?

Sylwia Dąbrowska, wcześniej znana jako Sylwia Przybysz, to ceniona piosenkarka i influencerka, która zaczynała karierę od coverów na YouTube. Jej twórczość szybko zdobyła popularność, co przyniosło jej zwycięstwo w konkursie YouTube Young Stars i pozwoliło na wydanie pięciu albumów. Jej mąż, Jan Dąbrowski, to znany twórca internetowy i prezenter telewizyjny, związany m.in. z programami emitowanymi w TVP oraz aktywnością na YouTube.

Małżeństwem są od 2022 roku i razem wychowują trzy córki: Polę, Nelę oraz Jaśminę, a niedawno Dąbrowscy świętowali 4. urodziny Neli. Regularnie pokazują kulisy swojego życia rodzinnego w mediach społecznościowych, co przyciąga wielu oddanych fanów. Ich kanał na YouTube cieszy się dużym zainteresowaniem, a naturalność i bliskość z obserwatorami budują ich popularność.

Zobacz także: