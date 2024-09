"Ośrodek wakacyjny". Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski urządzili parapetówkę z rozmachem

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski niedawno przeprowadzili się do swojej luksusowej 230-metrowej willi. Influencerzy zdecydowali pochwalić się swoim gniazdkiem, przed znajomymi. To, co urządzili w ogrodzie, przechodzi ludzkie pojęcie.