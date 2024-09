Sylwia Przybysz wie, jak zaskoczyć swoich fanów! Piosenkarka i influencerka opublikowała na Instagramie nagranie z salonu fryzjerskiego i pochwaliła się swoją metamorfozą. Sylwia Przybysz postanowiła całkowicie odmienić swój wizerunek i przefarbowała włosy na bardzo ciemny kolor.

Sylwia Przybysz uwielbia eksperymentować ze swoją fryzurą. Ukochana Jana Dąbrowskiego już wiele razy zaskakiwała nowym kolorem włosów. Sylwia Przybysz miała już na głowie platynowy blond, ciemny blond i brąz, ale teraz zdecydowała się na kolejną zmianę i naprawdę zaszalała! W ostatnim czasie artystka mocno rozjaśniała włosy, a teraz postawiła na ciemny kolor i dłuższą fryzurę!

Sama jestem w szoku. To chyba najciemniejszy włosy jakie miałam, chociaż część z Was może pamiętać mnie taką z teledysku do piosenki Turn the Page

napisała Sylwia Przybysz.