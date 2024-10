Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski tworzą jednej z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie, a w sieci śledzą ich miliony fanów. Małżonkowie doczekali się wspólnie trzech córeczek: Poli, Neli i Jaśminki i nie ukrywają, że duża rodzina jest czymś, o czym marzą najbardziej. Para obecnie przebywa w Dubaju, skąd przekazali radosną nowinę.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski przekazali radosne wieści

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski ten rok mieli bardzo intensywny, ponieważ jakiś czas temu zdecydowali się na kupno luksusowej nieruchomości i przez długi czas remontowali swoje nowe gniazdko. Para chciała, aby ich 230-metrowa willa była nie tylko piękna, ale również dostosowana do potrzeb ich córeczek: Poli, Neli i Jaśminki. Dziewczynki są ich oczkiem w głowie i sławni rodzice chcą im zapewnić wszystko, co najlepsze. Córeczki Sylwii i Jasia w nowym domu mają prawdziwe królestwo, o jakim marzą chyba wszystkie małe dziewczynki. Influencerzy w pokoju córek zamontowali nawet zjeżdżalnie, a oprócz tego zadbali, by w ogrodzie stanął mały domek, w którym mogą się bawić i spędzać wspólnie czas.

Jako że remont ich luksusowej posiadłości dobiegł już końca i zakochani obecnie mają już trochę więcej czasu dla siebie, to postanowili wybrać się wspólnie do Dubaju. Wyjazd okazał się nieprzypadkowy i właśnie ze stamtąd przekazali wspaniałe wieści. Okazuje się, że to Sylwia Przybysz stoi za całym wyjazdem i postanowiła zabrać tam męża z okazji jego 28. urodzin!

Serdeczne pozdrowienia z Dubaju, Emiratów Arabskich. Cześć! W Dubaju jestem, żona mnie zabrała - moja @sylwiaprzybysz - pozdrawiamy z Dubaju! W Dubaju ciepło, siema, pozdrawiamy - przekazał Jan Dąbrowski.

Dąbrowski przyznał, że czas płynie nieubłaganie i zbliża się już do trzydziestki.

Czas płynie nieubłaganie, a ja coraz bliżej trzydziestki, o czym przypominają mi siwe włosy, które niczym czterolistne koniczyny pojawiają się na trawniku mojej głowy. Dla mnie te srebrzyste włosy to symbol dojrzałości i mądrości — nie wyprowadzajcie mnie z tej teorii! 'Zęby mądrości' usunąłem już dawno, więc z tą cechą zaczęło mnie łączyć coraz mniej… do czasu - wyznał Janek.

Influencer postanowił przy okazji podziękować wszystkim fanom za życzenia.

Dziękuję serdecznie za wszystkie urodzinowe życzenia, które mi przesyłacie. Jeśli choć 0,01% z nich się spełni, to Jamajczycy, którzy podobno są najszczęśliwszym narodem na świecie, będą myśleli, że jestem jednym z nich - przekazał Dąbrowski.

Również Sylwia Przybysz nie mogła się powstrzymać i w publicznym wpisie zwróciła się do męża.

Mój ulubiony człowiek ma dziś urodziny Życzę Ci wszystkiego, czego zapragniesz, dużo zdrowia i gwiazdki z nieba Dziękuję, że Cię mam! - napisała influencerka.

