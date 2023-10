Sylwia Przybysz pochwaliła się nowym zdjęciem na Instagramie — zapewne nie sądziła, że wywoła ono taką sensację. Influencerka przyznała, że rzadko pozuje do zdjęć z uśmiechem, ponieważ nie wygląda to dla niej naturalnie. Ostatnio jednak Janowi Dąbrowskiemu udało się jednak uwiecznić "prawdziwy i naturalny uśmiech" swojej żony, czym Sylwia Przybysz postanowiła pochwalić się z internautami. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy, w których fani stwierdzili, że 25-latka łudząco przypomina Shakirę. Odbyło się nawet specjalne głosowanie — znamy werdykt.

Sylwia Przybysz jest jedną z najbardziej popularnych influencerów w Polsce. Prywatnie jest związana z Janem Dąbrowskim, z którym ma trzy córeczki: Polę, Nelę i Jaśminę. Młodzi rodzice uwielbiają dzielić się swoim szczęściem na Instagramie, który obserwuje ponad 2 miliony osób. Influencerka chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie prywatne oraz urocze kadry ze swoją rodziną. Ostatnio Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się swoim szczęściem i pokazali swój nowy dom. Teraz 25-latka postanowiła wrzucić zdjęcie, które zrobił jej mąż. Influencerka pochwaliła się swoim "prawdziwym, naturalnym uśmiechem", a uwagę internautów przykuł fakt, że bardzo przypomina znaną wokalistkę.

Pewnie zauważyliście że nie uśmiecham się na zdjęciach bo nie potrafię uśmiechnąć się na słowo „ uśmiech „ zawsze wygląda to nienaturalnie w moim przypadku. A tutaj prawdziwy, naturalny uśmiech uchwycony przez męża więc wrzucam ❤️

Pod postem Sylwii Przybysz pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy stwierdzili, że łudząco przypomina znaną latynoską wokalistkę — Shakirę.

- Wyglądasz jak Shakira ❤️ - Myślałam, że to Shakira ślicznie wyglądasz! ❤️ - O kurczę, na pierwszy rzut oka myślałam, że to Shakira ☀️ - Na tym zdjęciu to trochę jak Shakira wyglądasz Pozdrowionka ❤️

— piszą internauci.