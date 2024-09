Kilka miesięcy temu Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski przeprowadzili się do wymarzonego domu. Para, która jest małżeństwem od 2022 roku, długo szukała idealnego miejsca. Wreszcie rodzice trójki dzieci znaleźli swój mały raj wśród drzew, gdzie mogą liczyć na prywatność. Gwiazdy wybudowały nawet domek dla córek. Co jakiś czas pokazują w mediach społecznościowych, jak żyje im się w nowej posiadłości. Ostatnio jednak Sylwia przybysz zwróciła się do fanów z prośbą o pomoc. Musiała zdjąć obrączkę.

Na początku września Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski urządzili parapetówkę w swojej luksusowej willi o powierzchni 230 metrów. Influencerzy zaprosili przyjaciół, przed którymi pochwalili się nie tylko domem, ale również imponującym ogrodem. Teraz mama trójki dziewczynek wróciła z mniej pozytywną wiadomością. Gwiazda zdjęła obrączkę. Powodem jest bolesna zmiana na skórze. Nie wyobraża sobie jednak chodzić bez ślubnej biżuterii, dlatego poprosiła o pomoc.

Czy ktoś mi może powiedzieć, co ja mogę zrobić z tym, że pod pierścionkami robi mi się taka zmiana? Najpierw robiło mi się to na lewej ręce, tam nosiłam pierścionki, teraz zrobiło się pod obrączką i zaręczynowym. Przełożyłam na drugą rękę, ale to po prostu boli, piecze. I robi mi się to co jakiś czas. Na lewej ręce już kompletnie przestałam nosić pierścionki, ale nie przestanę nosić obrączki i zaręczynowego

– powiedziała w nagraniu na Instagramie.