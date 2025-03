Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski w 2023 roku zdecydowali się na zakup przestronnej willi o powierzchni 230 metrów kwadratowych. Od tamtej pory systematycznie dzielą się z fanami kolejnymi etapami aranżacji wnętrz. Na swoich profilach w mediach społecznościowych regularnie publikują zdjęcia pokazujące postępy prac, dzięki czemu ich obserwatorzy mogą śledzić zmiany w domu swoich idoli. Ostatnio para pochwaliła się elegancką łazienką zlokalizowaną tuż przy ich sypialni.

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zaprezentowali kolejne wnętrze swojego 230-metrowego domu - tym razem pokazali łazienkę przy sypialni. Para podzieliła się efektami prac na Instagramie oraz w najnowszym odcinku House Tour na YouTube.

Nasza prywatna, przysypialniana łazienka. Na naszym kanale YouTube właśnie pojawił się nowy odcinek z House Tour, w którym pokazujemy Wam to piękne i magiczne pomieszczenie

Nowoczesna łazienka utrzymana jest w minimalistycznym stylu, z przewagą jasnych, beżowych i białych tonów. Centralnym punktem jest przestronna wanna, która przyciąga wzrok swoją elegancją. Dodatkowo para zdecydowała się na podświetlane szafki, które dodają wnętrzu nowoczesności. Aby przełamać jasną kolorystykę, wprowadzono czarne akcenty - pojawiły się one na kontaktach, lampach i uchwytach, nadając pomieszczeniu eleganckiego charakteru. Co ciekawe, pierwotny projekt łazienki wyglądał zupełnie inaczej, o czym zakochani poinformowali w filmie na YouToubie.

Nasza łazienka ma 10 metrów kwadratowych. Dostać się do niej można tylko z sypialni, co czyni to miejsce ultraintymnym i jest takim naszym małym, prywatnym spa

– powiedział Jan Dąbrowski.