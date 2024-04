Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonują swoje życie, a fani nieustannie wyczekują nowych nagrań. Tym razem do sieci trafiło InstaStory na którym Sylwia nie mogła wyjść z podziwu. "To jest niesamowite"- przekazała.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski niedługo się przeprowadzą?

Sylwia i jej ukochany Jan Dąbrowski są na etapie wykańczania ich nowego domu, o czym chętnie opowiadają i dzielą się z fanami postępami prac. Zakochani nie ukrywają, że wybór nowych rzeczy do wspólnego gniazdka jest dla nich ekscytujący. Jakiś czas temu, Dąbrowscy pokazali projekt wymarzonego salonu, który nie wszystkim przypadł do gustu. Internauci ocenili wówczas, że biały salon przy trójce dzieci to słaby pomysł. Małżonkowie nie zwracają jednak uwagi na krytyczne komentarze i nadal z radością dzielą się kolejnymi wizualizacjami. Tym razem Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski postanowili zrelacjonować fanom wizytę w sklepie, podczas której wybierali materiały do nowego gniazdka.

Instagram / Sylwia Przybysz

Sylwia Przybysz postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami, że razem z Jaśkiem wybrali idealny spiek do nowego domu.

Czułam się jakbym była w galerii sztuki. To jest niesamowite. napisała gwiazda, relacjonując wizytę w sklepie.

Przybysz nie ukrywała swojej radości.

Aż ciężko uwierzyć, że te działa sztuki stworzyła natura. Niesamowite, że można mieć takie cudo w domu. przekazała Sylwia.

Również Jan Dąbrowski postanowił powiedzieć kilka słów od siebie.

Zobaczcie w jakim niesamowitym miejscu ostatnio byliśmy. napisał Dąbrowski.

Instagram/ Jan Dąbrowski

Ostatnio Dąbrowscy pokazali pokój córek w nowym domu, co mocno podzieliło fanów w komentarzach. Niektórzy krytykują "smutną kolorystykę", a inni są zachwyceni. Najważniejsze jest jednak to, jak w swoim domu będą się czuli Jan i Sylwia Dąbrowscy, a także ich córeczki Pola, Nela i Jaśminka.

A Wam jak podoba się nowy dom Dąbrowskich? Chcielibyście w takim zamieszkać?

Instagram @sylwiaprzybysz