We wrześniu ubiegłego roku wyszło na jaw, że Mini Majk, popularny influencer oraz freak fighter, spotyka się z Atą Postek, zwyciężczynią "Hotelu Paradise" w TVN 7! Na początku oboje z rezerwą podchodzili do nazywania tej relacji "związkiem", teraz już jednak oficjalnie są parą. Właśnie zaliczyli debiut na tzw. ściance. Co ciekawe, nie pozwalali sobie na śmiałe gesty przed obiektywami.

O związku Mini Majka i Aty Postek w sieci mówi już od kilku miesięcy, tymczasem sami zainteresowani niechętnie opowiadają o tym, co ich łączy. Choć na ich mediach społecznościowych nie brakuje wspólnych nagrań, publicznie nie okazują sobie uczuć. Tak też było na premierze filmu "Kleks i wynalazek Filipa Golarza", na której nie zabrakło plejady gwiazd. Do zdjęć pozowali również Mini Majk i Ata Postek - niby razem, choć w pewnej odległości od siebie. Internauci zwrócili na to uwagę pod nagraniem, które pojawiło się na Instagramie zwyciężczyni "Hotelu Paradise".

Związek Mini Majka i Aty Postek wywołuje sporo kontrowersji, do czego już jakiś czas temu postanowiła się odnieść celebrytka, zapewniając, że nie chce wykorzystać Mateusza ani jego popularności:

Nie martwcie się o to, że ja chcę go w jakiś sposób wykorzystać albo nie wiem dla jakiś zasięgów, pieniędzy, bo każdy z nas już to ma i tylko nam zależy po prostu na szczęściu i na spokoju przede wszystkim. Ja uważam, że we dwójkę się bardzo fajnie dopełniamy i dajemy sobie tę radość, bo Majki zasługuje naprawdę na wszystko, co najlepsze, bo to wspaniały, wyjątkowy człowiek. Cieszę się bardzo, że go poznałam, bo ma ogromne serce i jest cudowny

mówiła Ata