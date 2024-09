Mini Majk, gwiazda YouTube’a i członek "Ekipy Friza", zakochał się po uszy! Jego nową partnerką jest Beata Postek, zwyciężczyni programu „Hotel Paradise”. Czy to miłość na zawsze? Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcia.

Mateusz Krzyżanowski, szerzej znany jako Mini Majk, i Beata Postek zaczęli być widywani razem, a ich wspólne zdjęcia zaczęły krążyć po sieci. Chociaż nie potwierdzili oficjalnie swojego związku, ich romantyczne gesty, takie jak wręczanie róż i wspólne wyjścia, sugerują, że para nie kryje swojego uczucia. Ich związek przyciąga uwagę mediów i fanów, którzy z entuzjazmem komentują rozwój tej relacji. Ata Postek podczas relacji na InstaStories pokazała romantyczne kadry z ukochanym, który wręczył jej wielki bukiet kwiatów.

Beata "Ata" Postek, to nie tylko influencerka, ale także zwyciężczyni drugiej edycji popularnego show "Hotel Paradise". Jest aktywna na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 200 tysięcy fanów. Zanim związała się z Mini Majkiem, zdobyła popularność dzięki swojemu udziałowi w programie, który przyniósł jej ogromną rozpoznawalność.

Wcześniej Mini Majk był związany z Pauliną Kozłowską, która była od niego o 7 lat młodsza i w momencie, gdy ogłaszali swój związek miała 19 lat. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu i jesienią 2023 roku pojawiły się doniesienia o rozstaniu pary. Po jakimś czasie była partnerka Mini Majka wyznała, że nie żałuje, że byli razem.

Wydaje mi się, że takich rzeczy nie można żałować, bo ogólnie pomimo wszystko były też fajne chwile, które będę pamiętała do końca życia. Też dużo dzięki Majkelowi zyskałam, ale też są takie momenty i wydarzenia, które chciałabym wymazać z pamięci. Jakbym żałowała i się zadręczała, że to miało miejsce, to by nie miało żadnego sensu. Więc nie żałuję, ale mam tak pół na pół wspomnienia. Miałam wtedy 19 lat, teraz mam 22 lata. Ja byłam głupia po prostu, dużo rzeczy myślałam totalnie inaczej, niż teraz

mówiła na kanale Fusialki.