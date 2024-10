Ata Postek z "Hotelu Paradise" w rozmowie z mediami zdradziła, jak poznała Mini Majka i jak tak naprawdę wygląda ich relacja. Zwyciężczyni randkowego show i popularny influencer są w związku? Kilka tygodni temu Ata Postek i Mini Majk zaskoczyli swoich fanów publikując romantyczne kadry, a teraz Ata zdradza prawdę ich relacji.

Reklama

Ata Postek z "Hotelu Paradise" szczerze o relacji z Mini Majkiem

Od kilku tygodni w sieci aż huczy o bliskiej relacji zwyciężczyni randkowego show Telewizyjnej Siódemki i popularnego członka ekipy "Ekipy Friza". Pod koniec września okazało się, że Mini Majk ma nową partnerkę i jest nią Ata Postek z "Hotelu Paradise". Ich wspólne zdjęcia i nagrania wywołały burzę w sieci, a internauci zaczęli komentować relację influencerów. Ata Postek z "Hotelu Paradise" zabrała głos. ws. związku z Mini Majkiem i apelowała do jego fanów:

(...) apeluje do młodzieży od Majka: proszę nie być takim agresywnym, bo jeżeli go lubicie i wspieracie a jednocześnie wyzywacie mnie to nie jest nic mądrego mówiła w relacji na InstaStories.

Teraz Ata Postek w rozmowie z mediami skomentowała swoją bliską relację z Mateuszem Krzyżanowskim, znanym w sieci jako Mini Majk. Była uczestniczka drugiej edycji randkowego show odpowiedziała na pytania co ich łączy i czy jest w związku z Mini Majkiem. Ata zdecydowała się na szczere wyznanie:

Czas pokaże, co przyniesie przyszłość. Na tę chwilę znamy się jeszcze zbyt krótko, żeby nazywać naszą relację związkiem. Cieszymy się jednak, że mamy siebie, potrafimy rozmawiać godzinami, dzielimy wspólne pasje, a przede wszystkim oboje kochamy zwierzęta. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, a to, co najważniejsze, to że jest między nami prawdziwa bliskość i zrozumienie zdradziła dla cozatydzien.tvn.pl.

Ata Postek ujawniła przy okazji, że poznała Mini Majka przez zupełny przypadek.

Byłam z przyjaciółką na służbowym wyjeździe i postanowiłyśmy zostać kilka dni dłużej, aby odpocząć. Zupełnie przypadkiem znaleźliśmy się w tym samym miejscu co Majk. Co ciekawe, nie znaliśmy się wcześniej z Internetu, nie interesowała nas przeszłość ani opinie, które można znaleźć w sieci. Po prostu polubiliśmy się za to, kim jesteśmy teraz, bez oceniania przez pryzmat błędów młodości czy wirtualnych wyobrażeń.

Zwyciężczyni "Hotelu Paradise" w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl odniosła się również do hejtu, jaki spłynął na nią i na Mini Majka po tym, jak ujawnili swoją relację. Ata Postek zdradziła, że atakują ich głównie młodzi ludzie.

Zobacz także

Atakują nas, bo są nieszczęśliwi i zagubieni, a w tym momencie myślą, że mogą to zrobić bez żadnych konsekwencji. Mnie to nie rusza. Jestem osobą bardzo świadomą siebie i wiem, jaka jestem. Te komentarze nie mają znaczenia dla mojego życia, ponieważ oceny ludzi, którzy sami nie wiedzą, kim są, nie są dla mnie istotne. (...) Martwię się o Majkiego, bo wiem, że te okropne wiadomości go dotykają. Ludzie potrafią być tak brutalni i bezwzględni, a przecież on na to nie zasługuje. Przeszedł w życiu naprawdę wiele, a teraz staje się celem nieszczęśliwych osób, które w Internecie szukają ujścia dla własnej frustracji. zdradziła w wywiadzie.

Reklama

My mocno trzymamy kciuki za relację Aty Postek i Mini Majka!

Instagram @atapostek