Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza jedno - wszystkie stacje telewizyjne szykują już swoje wiosenne ramówki. Stacja TTV odsłania karty i zdradza, co już wkrótce pojawi się na antenie. Okazuje się, że widzowie będą mogli zobaczyć kolejną odsłonę "99 gra o wszystko", a wśród uczestników, których widzieliśmy w poprzednich edycjach, pojawią się również nowe twarze. Do gry dołączają m.in. Magdalena Stępień, Mini Majk i Ata Postek!

Magdalena Stępień i inne gwiazdy w nowej edycji "99 gra o wszystko"

Na początku 2022 roku na antenie TTV wystartował program "99 gra o wszystko", w którym o zwycięstwo walczyła plejada największych gwiazd związanych z TVN. W pierwszej edycji widzowie mogli zobaczyć m.in. Sylwię Bombę, Jacka Jelonka, Izabelę Macudzińską i Agnieszkę Kotońską. Produkcja stała się hitem więc powstawały kolejne sezony. Dziś wiadomo już, że wkrótce na antenę trafi najnowsza edycja, w której pojawi się sporo nowych twarzy. Kto tym razem weźmie udział w "99 gra o wszystko"? Stacja ujawniła, że w programie zobaczymy uczestniczki drugiej edycji "Królowej przetrwania": Olę Tomalę, Magdalenę Stępień i Agnieszkę Kotońską. O zwycięstwo będą walczyć również reprezentanci "Hotelu Paradise", a wśród nich m.in. Grzegorz Głuszcz i Ata Postek, której będzie towarzyszyć Mini Majk!

W nowej edycji "99 gra o wszystko" zobaczymy również ekipy z programów "Zakup w ciemno", "Diabelnie boskie", "Gogglebox. Przed telewizorem", "MasterChef", "Życie na kredycie", "The Traitors" i "Back to school".

Fani "99 gra o wszystko" zachwyceni uczestnikami nowej edycji

Po tym, jak stacja TTV ujawniła, kogo zobaczymy w nowej edycji "99 gra o wszystko" od razu posypały się komentarze. Internauci już nie mogą doczekać się premiery programu i są zachwyceni doborem gwiazd w najnowszej odsłonie telewizyjnego hitu.

Super będzie to najlepszy program ever

Ale cudna ekipa! Piękni i bojowo nastawieni! Trzymam kciuki czytamy w komentarzach na Instagramie.

Zwycięzcy poprzednich edycji "99 gra o wszystko"

Program "99 – gra o wszystko" to polski teleturniej emitowany na antenie TTV od stycznia 2022 roku, oparty na formacie "99 to Beat". W programie uczestnicy biorą udział w różnych konkurencjach, a po każdej z nich odpada osoba, która poradziła sobie najgorzej. W poprzednich edycjach "99 gra o wszystko" z udziałem gwiazd wygrali: Malwina Wędzikowska, Krzysztof Radzikowski z "Gogglebox", Dominik Strzelec z programu "Usterka" i Mateusz Stachowiak z programu "Super Rolnicy".

Kto tym razem wygra "99 gra o wszystko"? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w finałowym odcinku najnowszej edycji.