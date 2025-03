Mini Majk (Mateusz Krzyżanowski) i Ata Postek (Agata Postek) to jedna z bardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich związek wzbudza duże zainteresowanie fanów, zwłaszcza że oboje mieli już wcześniej swoje grono odbiorców – Mini Majk jako popularny youtuber związany z Ekipą Friza, a Ata Postek dzięki udziałowi w programie Hotel Paradise.

Mini Majk i Ata Postek pokazali wspólne zdjęcie

Odkąd Mini Majk i Ata zaczęli się spotykać, regularnie dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, pokazując zarówno romantyczne, jak i zabawne momenty ze swojego życia. Jednak ich relacja nie była wolna od problemów – widzowie mogli zauważyć napięcia między nimi, które czasem pojawiały się na nagraniach.

Ostatnio para wystąpiła w programie "99 - Gra o wszystko", gdzie Ata zarzuciła Mini Majkowi emocjonalną blokadę. Youtuber nie pozostawił tego bez odpowiedzi i ripostował, sugerując, że Ata "nakręca telenowelę".

Fani zastanawiają się, czy Mini Majk i Ata wciąż są razem. Teraz jednak na jego profilu pojawiło się zdjęcie, które sugeruje, że relacje między nimi się poprawiły. Para wybrała się do Bydgoszczy, gdzie odwiedzili klinikę stomatologiczną, z którą youtuber nawiązał współpracę.

Miałem zaszczyt uczestniczyć w otwarciu drugiej kliniki stomatologii estetycznej Pana @maciej_drosd. To on dba o mój uśmiech, a już wkrótce zobaczycie pierwsze efekty naszej współpracy! Wielkie gratulacje dla niego i całego zespołu! A wam kochani życzę udanej niedzieli - napisał Mini Majk pod wspólnym zdjęciem z Atą.

Fani zareagowali na nowy wpis Mini Majka

Pomimo tego, że wpis Mini Majka sugeruje poprawę relacji, fani wciąż pamiętają jego zachowanie w 99 - Gra o wszystko. W jednym z odcinków doszło między nimi do ostrej dyskusji. Ata zarzuciła Mini Majkowi brak emocjonalnego zaangażowania, co – jej zdaniem – utrudniało budowanie relacji. Podkreślała, że stara się go wspierać, ale nie widzi z jego strony podobnych działań.

Mini Majk odpowiedział na jej zarzuty dość stanowczo:

Powiedz więcej na kamerze, co nie. Telenowelę sobie z tego nakręcasz. Więcej na kamerze mów, telenowelę nakręcasz.

Po publikacji nowego zdjęcia pary w komentarzach zawrzało. Część fanów cieszy się, że Mini Majk i Ata nadal są razem, inni natomiast nie zapomnieli o wcześniejszych napięciach i zastanawiają się, jaka jest prawda o ich związku.

Wszystko spoko, ale znam Ate i wiem, że to dobry człowiek a takim zachowaniem pokazałeś, że terapia Ci nic nie dała albo powinieneś się na nią wybrać, bo masz wiele rzeczy nieprzepracowanych!

Pokazałeś się z bardzo złej strony w 99 gra o wszystko... Współczuję twojej kobiecie. Nie szanujesz niczego co masz - komentowali fani.

