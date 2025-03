Relacja Mini Majka i Aty Postek od dawna budzi szereg spekulacji. Chociaż żadne z nich nie potwierdziło oficjalnie związku, jednocześnie coraz częściej pojawiali się wspólnie na imprezach branżowych. Wzięli również razem udział w programie TTV "99 - Gra o wszystko". Tam jednak doszło między nimi do poważnego spięcia. Szczególnie Atą zawładnęły emocje i ledwo powstrzymywała łzy.

Reklama

Konflikt Aty Postek i Mini Majka na wizji

Ata i Mini Majk wzięli udział w programie "99 - Gra o wszystko", emitowanym na kanale TTV. W trakcie jednego z odcinków doszło między nimi do napiętej wymiany zdań. Ata skarżyła się, że jej partner nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania emocjonalnego, mimo że ona stara się go wspierać.

Ale ja się nie kłócę, ja ci nie chcę zrobić źle, zawsze chcę cię ratować i wspierać, a ty po prostu masz jakąś blokadę, jakbym nie wiem, k**wa, katem twoim była Nie chodzi mi teraz o zadanie, tylko o twoje zachowanie po prostu - grzmiała cała w emocjach.

Tymczasem Mini Majk, leżał wygodnie na podłodze, wykazując wyraźnie chłodniejsze podejście do sprawy. W końcu wypalił:

Powiedz więcej na kamerze, co nie. Telenowelę sobie z tego nakręcasz. Więcej na kamerze mów, telenowelę nakręcasz

Jeszcze bardziej wzburzona Ata nie wytrzymała i wykrzyczała w kierunku Mini Majka:

Mam to w d*pie, wiesz?

Zobacz także: Iza Zeiske z "Gogglebox" pozuje w negliżu. Fani: "Pięknie, ale ja zostawiłabym to dla męża"

Co doprowadziło do spięcia w programie TTV?

Podczas programu uczestnicy mieli wykonać określone zadania, co wywołało stresujące sytuacje. Konflikt między Atą a Mini Majkiem był kulminacją napięć, które narastały od pewnego czasu. Emocjonalne różnice między parą były widoczne, a kamery uchwyciły ich trudną rozmowę. Tymczasem w sieci pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy pod adresem Aty i Mini Majka. Wśród nich mogliśmy przeczytać:

Ktoś w ogóle wierzy, że oni tak na serio?

Bo on nie wierzy, że ona może naprawdę to kochać

Miał ciężko w życiu i nie umie docenić drugiego człowieka, bo sam nie był doceniony

Relacja Aty Postek i Mini Majka

Relacja Aty i Mini Majka rozpoczęła się pod koniec 2024 roku i od tego czasu budzi zainteresowanie zarówno fanów, jak i mediów. We wrześniu 2024 roku pojawiły się informacje o bliskiej relacji między nimi. Para zaczęła publikować wspólne zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych, co szybko przyciągnęło uwagę internautów.

Ata Postek, znana z udziału w drugiej edycji programu "Hotel Paradise", gdzie wraz z partnerem wygrała główną nagrodę, zdobyła sympatię widzów swoją autentycznością i charyzmą. Mini Majk, członek popularnej "Ekipy Friza", to influencer i youtuber, który zyskał popularność dzięki swoim filmom i działalności w sieci. Związek Aty i Mini Majka spotkał się z różnymi opiniami wśród internautów. Niektórzy wyrażali swoje wątpliwości co do szczerości intencji Aty, sugerując, że może chodzić jej o zyskanie większej popularności.

Nagranie z kłótni znajdziesz TUTAJ.

Pawel Wodzynski/East News

Reklama

Zobacz także: Michał Kassin nieoczekiwanie zaczął mówić o Dodzie. Od razu odpowiedziała