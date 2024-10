Mini Majk, czyli Mateusz Krzyżanowski, to polski youtuber i influencer, który zdobył popularność głównie jako członek ekipy Friza – jednej z najpopularniejszych grup twórców internetowych w Polsce. Zyskał rozpoznawalność dzięki swoim filmom, w których często pojawiają się wyzwania, pranki oraz treści rozrywkowe. Mini Majk wyróżnia się również niskim wzrostem, co stało się elementem jego wizerunku w mediach społecznościowych. Jego działalność skupia się na YouTube oraz innych platformach, gdzie regularnie publikuje treści związane z życiem codziennym i zabawą.

Reklama

Mini Majk pokazał romantyczne kadry z ukochaną

Parę tygodni temu media obiegła informacja o nowym związku Mateusza Krzyżanowskiego. Mini Majk Ata Postek z "Hotelu Paradise" nie kryją, że łączy ich wielkie uczucie.

(...) apeluje do młodzieży od Majka: proszę nie być takim agresywnym, bo jeżeli go lubicie i wspieracie, a jednocześnie wyzywacie mnie to nie jest nic mądrego - powiedziała jakiś czas temu Ata Postek.

Teraz Ata postanowiła szczerze wyjawić, jak wygląda jej relacja z Mini Majkiem.

Czas pokaże, co przyniesie przyszłość. Na tę chwilę znamy się jeszcze zbyt krótko, żeby nazywać naszą relację związkiem. Cieszymy się jednak, że mamy siebie, potrafimy rozmawiać godzinami, dzielimy wspólne pasje, a przede wszystkim oboje kochamy zwierzęta. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, a to, co najważniejsze, to że jest między nami prawdziwa bliskość i zrozumienie - wyznała w rozmowie w cozatydzien.tvn.pl.

Ata dodała również, że Mini Majka poznała przez przypadek. Kobieta wraz z przyjaciółką pojechały na służbowy wyjazd i zdecydowały się zostać kilka dni dłużej, aby odpocząć. Przypadkiem znalazły się w tym samym miejscu co Majk. Ciekawostką jest to, że nie znali się wcześniej z Internetu, a także nie interesowała ich przeszłość ani opinie dostępne w sieci. Polubili się wzajemnie za to, kim są obecnie, bez oceniania przez pryzmat wcześniejszych błędów czy wirtualnych wyobrażeń.

Atakują nas, bo są nieszczęśliwi i zagubieni, a w tym momencie myślą, że mogą to zrobić bez żadnych konsekwencji. Mnie to nie rusza. Jestem osobą bardzo świadomą siebie i wiem, jaka jestem. Te komentarze nie mają znaczenia dla mojego życia, ponieważ oceny ludzi, którzy sami nie wiedzą, kim są, nie są dla mnie istotne. (...) Martwię się o Majkiego, bo wiem, że te okropne wiadomości go dotykają. Ludzie potrafią być tak brutalni i bezwzględni, a przecież on na to nie zasługuje. Przeszedł w życiu naprawdę wiele, a teraz staje się celem nieszczęśliwych osób, które w Internecie szukają ujścia dla własnej frustracji. - podsumowała w wywiadzie.

Przed chwilą na profilu Mini Majka pojawiły się nowe kadry u boku zwyciężczyni "Hotelu Paradise". Widać, że para jest szczęśliwa i uwielbia spędzać wspólnie czas. Majk krótko, ale dosadnie napisał pod fotografiami, że jest szczęśliwy.

Zobacz także

I’m happy - napisał Mini Majk.

Fani zachwycili się nowymi zdjęciami na profilu ich idola. Wszyscy jednoznacznie twierdzą, że zasługuje on na szczęście.

Jesteś boski broski ps. Kop na szczęście na nowej drodze życia.

Dużo miłości dla Was. Niech los wam sprzyja, a zła energia niech odejdzie daleko. Jesteście super.

Zasługujesz,aby być szczęśliwy a tym bardziej u przepięknej kobiety - pisali pod postem fani.

My również życzymy dużo miłości i szczęścia!

Reklama

Zobacz także: Poruszające nagranie na profilu Aleksandry Żebrowskiej. "Pamiętajcie, że nie jesteście w tym same"