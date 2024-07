Mikołaj Krawczyk zdobył ogromną popularność dzięki roli w serialu "Pierwsza miłość". To właśnie na planie produkcji poznał matkę swoich dzieci, Anetę Zając z którą jednak rozstał się kilkanaście miesięcy później. Serial przyniósł mu także nową miłość w osobie Agnieszki Włodarczyk z którą związany jest do dziś. Para niechętnie uczestniczy w życiu towarzyskim, wybierając raczej tylko ważne imprezy i wydarzenia. Ostatnio sporo mówiło się o kryzysie w ich związku, ale ich wspólny pobyt w Sopocie potwierdził, że są to tylko plotki. Przypomnijmy: Zakochani Włodarczyk i Krawczyk w Sopocie. Bawili się świetnie

Reklama

Mikołaj poza aktorstwem zajmuje się także muzyką. Kilka tygodni temu w sieci zadebiutował jego singiel oraz teledysk nagrany specjalnie dla Agnieszki. Opinie internautów były różne, ale nie zgasiły w gwiazdorze zapału do śpiewu i przygotowań do nagrania płyty. W wywiadzie dla "Show" Krawczyk przekonuje, że ma jeszcze wiele ukrytych talentów o których nie wszyscy wiedzą.



Może na takiego nie wyglądam, ale potrafię większość rzeczy zrobić sam. Bez problemu ułożę kafelki, zamontuję armaturę i zrobię inne rzeczy budowlane. Nie za bardzo lubię grzebać w ziemi, ale robót w ogrodzie również się nie boję. Ostatnio Jarek, gitarzysta Rockoholica był zaskoczony, jak szybko potrafiłem zmienić koło, kiedy złapałem gumę. Nie wołam specjalisty, kiedy spieprzy się odkurzacz czy żelazko.- chwali się.



Taki mężczyzna w domu to skarb. Agnieszka z pewnością może mówić o dużym szczęściu.

Zobacz: Tajemnica sprzed lat. Zając wcale nie taka święta

Zobacz także

Reklama

Mikołaj i Agnieszka jako para idealna: