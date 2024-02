Nadchodząca edycja "Tańca z gwiazdami" budzi ogromne emocje wśród fanów show, a niewątpliwie najwięcej z nich wywołuje już teraz jedna z par - mowa o Dagmarze Kaźmierskiej i Marcinie Hakielu. Od pewnego czasu nie cichną plotki na temat tego, że rzekomo "Królowa życia" i tancerz nie dogadują się na tanecznych treningach i nie są zadowoleni, że tak ich sparowano. Teraz w najnowszym wywiadzie Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska wyjawili, jaka jest prawda na ten temat!

O tym, że rzekomo Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel nie są zadowoleni, że zostali połączeni w parę w "Tańcu z gwiazdami", w mediach huczy już od pewnego czasu. Sami zainteresowani jednak nie mogli otwarcie komentować tych medialnych doniesień, bo jeszcze nie zostali oficjalnie ujawnieni przez produkcję show. Portal "Świat Gwiazd" miał jednak już okazję porozmawiać z tą dwójką i właśnie wszystkie wątpliwości na ten temat zostały rozwiane. Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel przyznali wprost, co poczuli, gdy dowiedzieli się, że ze sobą zatańczą.

Jak się dowiedziałam, że to on (Marcin Hakiel - przyp. red.), to taka byłam bardzo zadowolona, wbrew temu, że gdzieś tam w jakimś pisemku było, że Kaźmierska niezadowolona, wściekła, że ja mówię, że ,,Hakiel przechodzony towar, czy temat'', że ja chciałam młodego. A to jest świetny, energiczny chłopak! Ja do niego mówię ,,moje dzieciaczki''! On jest tak pełen wigoru, tyle ma siły (...) bardzo jest grzeczny, bardzo jest miły.

- przyznała w rozmowie ze ,,Światem Gwiazda'', Dagmara Kaźmierska