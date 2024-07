Ewa i Krzysztof Krawczykowie byli ze sobą przez 40 lat. Ukochana Krzysztofa towarzyszyła mu podczas tras koncertowych, a wolne chwile spędzali wspólnie w domu w Grotnikach. Gdy artysta zmarł 5 kwietnia 2021 r., świat Ewy Krawczyk się zawalił. W jednym z wywiadów żona artysty wyznała, jak teraz sobie radzi.

Krzysztof Krawczyk był legendą polskiej sceny muzycznej i nagrał ponad sto solowych płyt, a jego koncerty do samego końca gromadziły tłumy. Muzyk był autorem wielu znanych piosenek, m.in.: "Byle było tak", "Pamiętam ciebie z tamtych lat" czy "Parostatek". 5 kwietnia 2021, Krzysztof Krawczyk zmarł, z powodu zakażenia koronawirusem. Po trzech latach od śmierci artysty, jego żona Ewa Krawczyk udzieliła wywiadu i na łamach "Faktu" zdradziła, jak sobie obecnie radzi.

Żona Krzysztofa Krawczyka przyznała, że przez pierwsze ponad półtora roku była sama.

Ukochana Krzysztofa przyznała, że teraz też bywa jej ciężko, ale chce rozmawiać z ludźmi i więcej się uśmiecha.

Ewa Krawczyk na grobie męża jest codziennie i dba o to, żeby były na nim świeże kwiaty i paliły się znicze. W rozmowie z "Faktem" przyznała, że uważa, że Krzysztof zaplanował to, żeby nie była sama i na cmentarzu poznała zupełnie nowe grono przyjaciół, którzy są dla niej ogromnym wsparciem.

Codziennie modlę się za Krzysia, znajomych, przyjaciół i za tych cudownych ludzi, których po śmierci Krzysia spotkałam. Mam zupełnie nowe grono przyjaciół. Poznałam ich na cmentarzu, myślę, że Krzysztof tak to zaplanował, bym nie była tu sama. Poznaliśmy się przy jego grobie. Jedna to fanka Krzysztofa. Mam teraz dużo życzliwych ludzi obok, którzy mi zawsze pomogą

Żona Krawczyka przyznała, że musiała nauczyć się żyć od nowa.

Musiałam się życia uczyć od nowa. My wciąż byliśmy w pracy, nagrania, trasy, koncerty. Wszystkim rzeczami, rachunkami, płatnościami, samochodami zajmowali się inni. My nie mieliśmy na to czasu. Teraz to spadło na mnie, łącznie z przeglądami auta, o czym nie mam pojęcia. Naprawdę uczę się żyć od nowa. Na szczęście jestem kierowcą i znów zaczęłam jeździć, więc wszystko mogę sama pozałatwiać. Poradziłam sobie, jestem dzielną dziewczynką

zdradziła Ewa.