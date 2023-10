Roksana Węgiel do niedawna zaskakiwała odważnymi stylizacjami, a w sieci musiała się mierzyć z zarzutami o zbyt dojrzały styl. Ostatnio coś się zmieniło i młoda artystka coraz chętniej wybiera subtelne, dziewczęce stylizacje. Co ciekawe, pod wrażeniem tych stylizacji są nie tylko fani Roksany Węgiel, ale i jej narzeczony. Zobaczcie, co napisał Kevin Mglej w komentarzu...

Roksana Węgiel pozuje niczym anioł, a Kevin komplementuje!

Roksana Węgiel w tym roku już zdążyła skończyć szkołę, zdać maturę, hucznie świętować swoje 18-ste urodziny, wydać płytę i zaręczyć się. To zdecydowanie najintensywniejszy rok nie tylko w karierze młodej artystki, ale też w jej życiu prywatnym. Choć początkowo związek Roksany Węgiel ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem budził spore emocje to teraz para na każdym kroku udowadnia, że są zakochani.

Roksana Węgiel właśnie opublikowała swoje nowe zdjęcie w białej, zwiewnej sukience, a Kevin Mglej rozpływa się nad narzeczoną:

Dzisiejszy Twój występ… do tej pory mam gęsia skórkę ????

Roksana Węgiel na komplement od ukochanego zareagowała błyskawicznie i z czułością napisała:

@kevinmglej kochany????????

Nie tylko narzeczony Roksany Węgiel jest oczarowany jej wyglądem, ale również fani artystki, którzy w komentarzach porównują ją do anioła i piszą wprost, że jej występ był magiczny, a biel to zdecydowanie jej kolor.

Magicznie dzisiaj wyglądałaś Wyglądasz jak anioł Biały to twój kolor!! Zdecydowanie! ???? Wyglądasz jak aniołek????????

Instagram / roxy.wegiel

To już kolejna stylizacja z bielą w roli głównej, która w ostatnim czasie zwraca uwagę. Niedawno Roksana Węgiel na premierze filmu "Mavka i strażnicy lasu" zachwyciła w długiej białej sukni niczym księżniczka. Sądzicie, że piosenkarka powinna częściej wybierać subtelne stylizacje niż zestawy z pazurem?

Instagram / roxy.wegiel

Instagram @roxie_wegiel

Instagram @kevinmglej