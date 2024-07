1 z 11

W ostatni weekend do Sopotu zjechała cała plejada polskich gwiazd. Okazja była wyjątkowa, bo w Operze Leśnej odbywała się kolejna edycja festiwalu Top Trendy. Wśród gości i artystów znaleźli się Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk. Para przyjechała do Trójmiasta nie tylko po to, aby podziwiać popisy innych, ale sama również zaprezentowała się na scenie. Przypomnijmy: Top Trendy 2014: Włodarczyk porwała publiczność. Wróci na szczyt?

Ostatnio tabloidy donosiły o domniemanym kryzysie w związku Agnieszki i Mikołaja. Artykuły publikowane w prasie sugerowały, że zakochani od jakiegoś czasu mają tzw. "ciche dni". A jak jest w rzeczywistości? Zdjęcia paparazzi zrobione w Sopocie sugerują coś zupełnie innego. Włodarczyk i Krawczyk czas wolny spędzali na spacerach, odwiedzili też kawiarnię i skusili się nawet na słodki deser. Nie brakowało też czułych gestów.

Tak Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk spędzali czas w Sopocie: