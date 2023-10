Pola i Michał Wiśniewscy niedawno powitali na świecie swojego drugiego synka. Razem wychowują już dziesięcioro dzieci. Aktualnie pracują nad aranżacją domu, do którego niedługo się przeprowadzą. Zakochani w sobie małżonkowie korzystają z każdej wspólnej chwili. Pola właśnie zrelacjonowała jedną z nich na Instagramie.

O jaka słodka sielanka ❤️ - napisała jedna z fanek.

Nie wszystkim jednak przypadło do gustu, to co napisała żona muzyka.

Pola Wiśniewska zachwyca się Michałem Wiśniewskim

Michał Wiśniewski buduje dom za 5 milionów złotych. W sieci pojawiają się już pierwsze projekty tego, jak będą wyglądały ich nowe wnętrza. Fani są pod wrażeniem luksusów, w jakie muzyk niedługo wprowadzi się wraz z żoną i dziećmi. Z kolei Pola Wiśniewska stara się doceniać każdą chwilę spędzoną z mężem i maluchami. Właśnie opublikowała romantyczne zdjęcie z Michałem Wiśniewskim. Zakochani pomiędzy obowiązkami i opieką nad dziećmi znaleźli chwilę dla siebie.

Razem ♥️#nadobreinazle #miłość #rodzinatojestsiła #michalwisniewski #polawisniewska - napisała Pola na Instagramie.

Niektórzy jednak nie mogą pogodzić się z tym, że Michał Wiśniewki odnalazł szczęście dopiero przy piątej żonie i wypominają zakochanym to przy każdej możliwej okazji:

Aż znajdzie następną.

Na szczęście większość komentujących trzyma kciuki za miłość Poli i Michała Wiśniewskich i uwielbiają oglądać ich razem.

- I oby to się nigdy nie skończyło, szczerze kibicuje wam Pani Polu. ????

- Najważniejszy jest czas dla rodzinki ❤ Wszystkiego dobrego kochani dużo miłości ????????????

- Razem zawsze super jak najwięcej wspólnych chwil tylko dla was cudnie wyglądacie ❤️❤️❤️

- Jest w Pani taki spokój ????

- Razem...zawsze lepiej ????????

- Jak najwięcej wspólnych chwil razem.... ❤️❤️❤️

W końcu w rodzinie siła.

