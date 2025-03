Ewa Krawczyk i Krzysztof Krawczyk tworzyli zgrane i szczęśliwe małżeństwo, które nagle i okrutnie przerwała śmierć artysty. Wdowa przez pewien czas często pojawiała się w mediach, otwarcie opowiadając o swojej żałobie i ogromnym bólu, który jej towarzyszył. W ostatnim czasie jednak coraz rzadziej możemy ją dostrzec na salonach. Jak się okazało, w najbliższej przyszłości Ewę Krawczyk czeka spore wyzwanie.

Ewa Krawczyk wprowadza zmiany w willi po Krzysztofie Krawczyku

Ewa Krawczyk, wdowa po legendarnym artyście Krzysztofie Krawczyku, podjęła decyzję o remoncie rodzinnej willi w Grotnikach. Dom ten był dla pary miejscem pełnym wspomnień i przez lata stanowił ich prywatną oazę spokoju.

Według doniesień "Życie na gorąco", wdowa planuje przede wszystkim zmianę w ogrodzie. W miejscu dotychczasowego basenu, który szczególnie lubił Krzysztof Krawczyk, powstanie fontanna, która ma symbolizować nowy rozdział w jej życiu. Decyzja o likwidacji basenu nie była przypadkowa. Według sąsiadów, miejsce to przywoływało bolesne wspomnienia związane ze stratą ukochanego męża. Krzysztof Krawczyk często odpoczywał w ogrodzie przy basenie, co dla Ewy Krawczyk stało się trudne do zniesienia po jego śmierci.

Historia miłości Ewy Krawczyk i Krzysztofa Krawczyka

​Ewa i Krzysztof Krawczykowie spędzili razem prawie 40 lat, tworząc związek pełen miłości, wyzwań i niezłomnego wsparcia. Ich historia rozpoczęła się na początku lat 80. w Chicago, gdzie Ewa pracowała jako kelnerka w polonijnym klubie "Cisza Leśna", a Krzysztof występował jako artysta. Początkowo Ewa nie była fanką Krzysztofa, jednak ich znajomość szybko przerodziła się w głębokie uczucie. W 1985 roku para wzięła ślub cywilny w Stanach Zjednoczonych.

Po powrocie do Polski okazało się, że ich małżeństwo nie jest uznawane, co skłoniło ich do zawarcia kolejnych ślubów: cywilnego i kościelnego w kraju. Ich miłość przetrwała wiele prób, a ich historia jest dowodem na to, że prawdziwe uczucie potrafi pokonać wszelkie przeciwności losu.

Nagła śmierć Krzysztofa Krawczyka

​Krzysztof Krawczyk, jeden z najwybitniejszych polskich wokalistów, zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat. Kilka tygodni przed śmiercią artysta zakaził się koronawirusem, pomimo wcześniejszego zaszczepienia. Po hospitalizacji z powodu COVID-19 został wypisany ze szpitala na początku kwietnia. Niestety, dwa dni później jego stan nagle się pogorszył, co doprowadziło do śmierci.

Żona artysty, Ewa Krawczyk, oraz jego menedżer, Andrzej Kosmala, poinformowali, że bezpośrednią przyczyną zgonu nie był COVID-19, lecz choroby współistniejące, na które cierpiał muzyk. Jego śmierć pogrążyła w rozpaczy nie tylko najbliższych, ale i Polaków, którzy przez kolejne tygodnie opłakiwali stratę. Krzysztof Krawczyk do dziś jest żywy we wspomnieniach fanów, którzy chętnie wracają do jego muzyki.

