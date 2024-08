W mediach zaczęto spekulacje na temat dalszej kariery Małgorzaty Tomaszewskiej. Po wielkich zwolnieniach w TVP prezenterka skupiła się na swojej nowonarodzonej córeczce, a teraz okazuje się, że jest jedną z kandydatek do prowadzenia programu w stacji TVN. Czy spekulacje okażą się prawdą? Aleksander Sikora komentuje!

Początek roku był dla Małgorzaty Tomaszewskiej istnym rollercoasterem. Najpierw media obiegła informacja o zwolnieniu wszystkich prowadzących "Pytania na śniadanie", a następnie rodzina prezenterki powiększyła się o córeczkę-Laurę. Tomaszewska postanowiła wówczas skupić się na dziewczynce i jej wychowaniu i nie pokazywała się publicznie. Małgorzata Tomaszewska co jakiś czas odzywa się do fanów na Instagramie i niedawno poprosiła ich o pomoc w kwestii wakacji.

Teraz zdaje się, że na kolejne wakacje Małgorzata Tomaszewska będzie musiała trochę poczekać, ponieważ w kuluarach mówi się o jej zatrudnieniu w stacji TVN. Portal Plotek dotarł do informacji, z których wynika, że prezenterka miałaby zając miejsce tuż obok Sandry Hajduk, ponieważ jej poprzednia partnerka telewizyjna zrezygnowała z formatu "Dzień dobry TVN".

Ostatnio zaczęto u nas na korytarzach mówić o Małgosi Tomaszewskiej, że chcą ją ściągnąć. W „Pytaniu na śniadanie” super się sprawdziła i udowodniła, że ma charyzmę. O nią teraz chodzi szefostwo programu. Czy ten plan się powiedzie? Nie mamy jeszcze żadnych wieści, ale to była mocna opcja. Na razie myślano, by Sandra dostała znowu do duetu dziewczynę

- zdradziło źródło Plotka.