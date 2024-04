Już mieliśmy okazję dowiedzieć się, że Roksana Węgiel ma ze swoją przyszłą teściową naprawdę dobre relacje. Teraz z kolei zobaczyliśmy, jak mama Kevina wspiera 19-latkę. Na forum publicznym udostępniła krótkie nagranie i opatrzyła je jednym, ale wymownym słowem. Roxie Węgiel nie pozostała obojętna.

Przyszła teściowa rozpływa się nad Roksaną Węgiel

Ostatnie miesiące to dla Roksany Węgiel naprawdę intensywny czas, który raczej szybko się nie skończy. Obecnie znaczną część jej dnia pochłaniają próby do "Tańca z gwiazdami", niedawno ogłosiła, że ruszy w trasę koncertową, a poza tym przygotowuje się do ślubu, który odbyć ma się już w tym roku! 19-latka ma więc ręce pełne pracy, ale na szczęście może liczyć na wsparcie bliskich.

Ostatnio nawet udostępniła wzruszające zdjęcie z rodzicami oraz rodzeństwem i podziękowała im za to, że zawsze są przy niej. Na fotce nie pojawił się Kevin Mglej czy jego mama, ale i na nich Roxie może liczyć w każdej sytuacji! Co więcej, przyszła teściowa 19-latki zdaje się bacznie śledzić wszystkie jej występy i żywo jej przy tym kibicuje.

Roksana Węgiel świętuje urodziny teściowej Instagram@roxie_wegiel

Wczorajszym wieczorem Polsat wyemitował koncert piosenek z filmów Disney'a, podczas którego również mogliśmy posłuchać młodej wokalistki. Anna Mglej udostępniła na InstaStory fragment utworu, który wykonywała akurat Roxie i opatrzyła go krótkim, ale wymownym:

Bajecznie

19-latke nie pozostała obojętna i prędko udostępniła relację przyszłej teściowej na swoim profilu, dołączając do niej kilka czerwonych serc. To zdaje się być kolejnym potwierdzeniem pozytywnej relacji Roxie z mamą Kevina. Jakiż czas temu zresztą wokalistka złożyła Annie Mglej serdecznie życzenia z okazji urodzin, nazywając ją "kochaną teściową".

Dziś urodziny obchodzi moja kochana teściowa. Samych cudowności! 100 lat Aniu!

Myślicie, że po ślubie Roxie będzie mówić do niej "mamo"?

