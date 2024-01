Maciej Orłoś wrócił do TVP i po latach znowu poprowadził "Teleexpress". Jego 22 lata młodsza ukochana tuż po "debiucie" wręcz rozpływała się nad dziennikarzem:

Reklama

Mój Maciek! Duma i wzruszenie - komplementowała.

Dziennikarz nie pozostał jej dłużny.

Młodsza partnerka rozpływa się nad powrotem Macieja Orłosia do "Teleexpressu" w TVP

Po zmianie władzy, zmiany nadeszły i w TVP. Do Telewizji Polskiej wróciły także nazwiska, które lata temu musiały pożegnać się ze swoimi stanowiskami z hukiem. Maciej Orłoś wrócił do "Teleexpressu" a wczoraj poprowadził swój pierwszy po latach serwis. Ten moment postanowiła docenić Paulina Koziejowska, 22 lata młodsza partnerka Macieja Orłosia. Nie kryła swojego zachwytu, a we wpisie na Instagramie postanowiła rozpływać się nad swoim ideałem:

Mądry, skromny, cudowny człowiek i dziennikarz - mój Maciek! Duma i wzruszenie! Brawo @maciejorlos ! Kochanie, jesteś dla mnie wielką inspiracją Oglądaliście? - napisała na Instagramie.

Zobacz także: Maciej Orłoś znalazł szczęście u boku młodszej ukochanej. Wciąż czeka na rozwód z trzecią żoną

Maciej Orłoś nie pozostał obojętny na gest ukochanej i wzruszony odpisał nie mniej miłymi słowami:

Nie zasługuję na aż tyle miłych słów, ale oczywiście dziękuję Kochanie bardzo!

Słodziaki z nich?

scena z: Maciej Orłoś, Paulina Koziejowska, SK:, , fot. Baranowski Michał/AKPA AKPA/Baranowski Michał

Zobacz także: To on zastąpił Marka Sierockiego w "TeleExpressie". Jego głos doskonale znacie

Powrót Macieja Orłosia do "Teleexpressu" nie cieszy jedynie jego młodszej ukochanej. Dobrym słowem podzielili się także internauci:

Cieszę się, że Pan wrócił, miło posłuchać kogoś normalnego z poczuciem humoru i z komentarzem, fajnie i życzę powodzenia

Właściwy człowiek na właściwym miejscu! ????Świetny dziennikarz, cenię od lat.

Myślałam że już nigdy tego nie usłyszę ! Maciej Orłoś zapraszam na Teleexpress

Bardzo się cieszę, mój ulubiony prezenter

Reklama

A Wy oglądaliście?

Instagram@MateuszJędraś