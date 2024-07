1 z 6

Michał Szpak już po pierwszej próbie na Eurowizji 2016! Mamy dla Was świeże wideo prosto ze sceny w Globen Arena Sztokholmie, gdzie odbywa się w tym roku konkurs. Jak poradził sobie nasz reprezentant? Kto pojawi się z nim na scenie i w co będzie ubrany? Zobaczcie sami!

Michał Szpak na Eurowizji 2016 podczas prób

Michał Szpak swoją pierwszą próbę miał dziś (4 maja). Na scenie wokalista pojawił się w srebrnej kamizelce. Jednak na swój występ podczas pierwszego półfinału 12 maja będzie ubrany w swój szczęśliwy kolor - czerwony. Nie wiadomo jednak, co dokładnie będzie miał na sobie. Co zobaczymy zaś podczas jego występu? Na scenie Michałowi towarzyszyć będą wiolonczela, jedna altówka, dwie skrzypaczki oraz fortepian.

Co z wizualizacjami? Są bardzo stonowanie - na początku to kolor niebieski, podczas refrenu uruchomione są czerwone światła. Kiedy Michał Szpak śpiewa "What colour is your life" - wers wyświetla się na tle artysty. Do końca występu widnieje biały napis "Your Life".

Specjaliści oceniają występ bardzo dobrze, chwalą współpracę Michała z kamerą.

Po próbach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Michała Szpaka. Podczas niej Szpak zebrał wiele pozytywnych recenzji za występ na próbie. Okazuje się, że piosenkarz nie czuł się podczas niej komfortowo, ze względu na lekki ból gardła.

Zobaczcie wideo z prób oraz z konferencji prasowej!

Michał Szpak podczas prób.

Michał Szpak podczas konferencji prasowej