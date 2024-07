Ten tydzień rozpoczął się od prawdziwej bomby czyli wywiadu Michała Piróga dla "Wprost", w którym znany choreograf w dość niewybredny sposób porusza temat nieujawnionych homoseksualistów w polskim show-biznesie. Nazwiska przewijające się w rozmowie mogą zaskoczyć nawet tych, przed którym nasze salony nie miały tajemnic. Przypomnijmy: Szokujący wywiad Piróga o gejach w polskim show-biznesie. Padają duże nazwiska

W rozmowie nie mogło oczywiście zabraknąć tematu Andrzeja Piasecznego, którego postać była punktem zapalnym już kilka tygodni temu, gdy "Fakt" ogłosił, że jeden z fragmentów autobiografii Piróga traktuje właśnie o jego romansie z wokalistą. W wywiadzie dla "Wprost" Michał potwierdza, że cytowana już wszędzie wypowiedź Piaska rzeczywiście znajduje się w jego książce. Zdradza też rzekomy powód ochłodzenia ich relacji, który w świetle wielu doniesień na przestrzeni lat, brzmi dość nietypowo.



W książce cytuję fragment wywiadu, którego udzielił Piasek. Ale cytuję też fragment wywiadu Madonny, jak mówi o swoim byłym mężu. Może sobie pani domniemywać, co pani chce (...) Znamy się z Andrzejem. Nasza współpraca się nie układa. Jestem autorem choreografii do jednego z jego teledysków i chyba do dzisiaj mi nie wybaczył, że wyciąłem go ze scenariusza - tłumaczy.