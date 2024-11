Andrzej Piaseczny był jurorem "Tańca z gwiazdami" przez dwie edycje. W finale 15. edycji show powrócił jako widz i zdradził, jak się czuje, zasiadając wśród publiczności, a nie za stołem jurorskim. Piosenkarz zdobył się na szczerość!

Andrzej Piaseczny powrócił do "Tańca z gwiazdami"

Andrzej Piaseczny to jeden z najbardziej znanych polskich wokalistów, który ma na swoim koncie takie hity jak "Śniadanie do łóżka" czy "Budzikom śmierć". W 2021 roku muzyk zasiadł w gronie jury "Tańca z gwiazdami" i oceniał zmagania gwiazd na parkiecie u boku m.in. Iwony Pavlović. Jego przygoda z tanecznym show jednak nagle się skończyła, a tej jesieni muzyk ponownie wrócił na fotel trenerski w programie "The Voice Senior" i... nie kryje swojego zachwytu z tego powodu. Piosenkarz darzy jednak wielkim sentymentem taneczne show Polsatu i pojawił się nawet na wielkim finale w minioną niedzielę.

Andrzej Piaseczny w rozmowie z nami zdradził m.in. komu kibicował w "Tańcu z gwiazdami". W rozmowie z naszą reporterką nawiązał również do relacji, jakie ma obecnie ze stacją Polsat i produkcją tanecznego show.

Myśli Pani, że kiedy przestałem zajmować fotel jurorski, to obraziłem się na program i telewizje. Nie, nie obraziłem się absolutnie. Zawsze mówiłem, że jestem bardzo wdzięczny Polsatowi za przetrzymanie mnie i oczywiście to była piękna przygoda móc być tutaj przez dwa sezony — powiedział Andrzej Piaseczny.

To jednak nie wszystko! Andrzej Piaseczny nawiązał również do jurorów tanecznego show Polsatu i zdradził, jakie ma z nimi relacje. Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

