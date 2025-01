W miniony czwartek odbyła się prezentacja wiosennej ramówki Polsatu. Na imprezie pojawiła się plejada gwiazd związanych ze stacją, a wśród tych osób nie mogło zabraknąć Edwarda Miszczaka. Dyrektor programowy Polsatu po oficjalnej części chętnie rozmawiał z dziennikarzami. Podczas jednej z rozmów Edward Miszczak odniósł się do ostatniej wypowiedzi Piotra Mroza, który ostatnio uderzył w Polsat.

Piotr Mróz ma żal do Polsatu

Piotr Mróz zdobył popularność dzięki roli w serialu "Gliniarze". Produkcja już od lat jest jednym z największych hitów Polsatu, a aktor gra w nim Kubę Roguza. Kilka lat temu Piotr Mróz wygrał "Taniec z Gwiazdami", co pokazało, że widzowie go uwielbiają. Niestety, zdaniem gwiazdora Polsat nie wykorzystuje jego potencjału. Piotr Mróz w jednym z ostatnich wywiadów nie ukrywał żalu do władz stacji.

(...) jestem wdzięczny tej stacji, ale z tego, co widzę, już nie jestem w stanie się tam rozwinąć i w żaden sposób, tak mnie się wydaje, nie jestem jakąś wartościową osobą, w którą stacja chciałaby inwestować i na którą chciałaby stawiać, co jest dla mnie niezrozumiałe Piotr Mróz mówił w rozmowie z Maciejem Uchmańskim.

Piotr Mróz mówił wprost, że stacja nie wykorzystała jego potencjału po wygranej w "Tańcu z Gwiazdami".

Jeżeli idę do ''Tańca z gwiazdami'', wkładam w to dużo pracy, dobrze tańczyłem, nie powiem, że źle, ale wygrywam z największą w historii różnicą głosów procentowych w historii, bardzo duża przepaść, nie ujmując mojej oponentce, i później ja wracam do swojego projektu i nie jestem w żaden sposób wykorzystany komentował aktor.

Edward Miszczak reaguje na wywiad Piotra Mroza

Słowa wypowiedziane przez Piotra Mroza odbiły się szerokim echem w mediach. Teraz, podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, Edward Miszczak miał okazję odpowiedzieć na zarzuty aktora. Dyrektor programowy stacji w rozmowie z portalem Plejada wbił szpilę Piotrowi Mrozowi? Edward Miszczak mówi wprost, że każdy, kto jest utalentowany i zdolny osiągnie sukces w grupie Polsat.

To jest tak — widziała pani ile mamy kanałów, jak to jest szeroka grupa. Jak ktoś jest zdolny utalentowany, zawsze dojdzie po swoje. Jak mnie pytają, gwiazdy co trzeba zrobić, to trzeba się modlić. Może Bozia da szczęście dla Plejady skomentował Edward Miszczak.

Kim jest Piotr Mróz?

Piotr Mróz, urodzony 19 marca 1988 roku w Różanie, to polski aktor znany głównie z roli starszego aspiranta Jakuba Roguza w serialu "Gliniarze", w którym występuje od 2017 roku. W 2012 roku ukończył Szkołę Aktorską Haliny i Jana Machulskich w Warszawie. W 2021 roku, wraz z partnerką taneczną Hanną Żudziewicz, zwyciężył w 12. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Od 2022 roku wciela się w postać Adriana, trenera fitnessu, w serialu "Pierwsza miłość". W 2024 roku stoczył pokazową walkę bokserską z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem, która zakończyła się remisem. Piotr Mróz ma brata bliźniaka i deklaruje się jako osoba wierząca.

