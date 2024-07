Nie da się zaprzeczyć, że radość opinii publicznej z całego świata była ogromna, gdy księżna Kate zdecydowała się na pierwsze publiczne wystąpienie od czasu diagnozy. Potem zdarzyło się to jeszcze raptem raz i ponownie Middleton wydawała się szczęśliwa i zrelaksowana. Teraz na jaw wyszło, dlaczego tak naprawdę mogła odważyć się na taki krok.

Z życia publicznego wycofała się w grudniu ubiegłego roku, jak tłumaczono, z powodu planowanej operacji brzucha. Wówczas nikt nie przypuszczał, że jej nieobecność potrwa o wiele dłużej, a przyczyni się do tego choroba nowotworowa! Dowiedzieliśmy się o niej w marcu i od tamtej pory Kate Middleton zaledwie dwukrotnie zdecydowała się na publiczne wystąpienie - podczas parady z okazji urodzin króla oraz na finale Wimbledonu.

Sama przyznała, że jeśli samopoczucie jej na to pozwoli, chętnie weźmie udział w kolejnych wydarzeniach, ale jednocześnie podkreśliła, że sympatycy powinni się nastawiać na zaledwie kilka wystąpień do końca roku. Tymczasem w kuluarach mówi się, że księżna ponoć nieprędko wróci do swoich obowiązków, bowiem choroba przewartościowała wiele w jej życiu i odsunęła grafik na dalszy plan. Teraz jednak głos w jej sprawie zabrała prezenterka Joanna Górska, która sama przeszła walkę z nowotworem. W rozmowie z Jastrząb Post opowiedziała o swojej, zgoła innej opinii w tym temacie.

Jej zdaniem, to właśnie poczucie odpowiedzialności i chęć, by nie zawieźć poddanych, zmusiły księżną do wystąpienia publicznego, mimo nienajlepszego samopoczucia. Prezenterka przyznała także, że gdy sama zmagała się z rakiem, zaobserwowała u siebie podobne zachowanie.