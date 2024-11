Andrzej z "Rolników. Podlasie" w serialu dokumentalnym bierze udział już od ponad pięciu lat. Przez te lata widzowie mogli śledzić, jak zmienia się słynny bohater z Plutycz i okazuje się, że choć Andrzej nie przeszedł spektakularnej metamorfozy, to bardzo zmieniło się jego gospodarstwo, a mieszkanie przeszło generalny remont. To jeszcze nie koniec zmian, bo rolnik ma poważne plany na przyszłość!

Stacja Focus TV emituje już kolejny sezon serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie", który cieszy się ogromną popularnością. Niezmiennie od 2019 roku w programie biorą udział Gienek i Andrzej z Plutycz, którzy prowadzą niewielkie gospodarstwo na podlaskiej wsi. Na początku 2024 roku Andrzej z Plutycz na jakiś czas zniknął, co bardzo zaniepokoił widzów "Rolników. Podlasie", ale wtedy okazało się, że jego nieobecność jest związana z problemami zdrowotnymi i konieczny był turnus rehabilitacyjny w Szklarskiej Porębie. W ostatnich latach w gospodarstwie Oponiuków w Plutyczach zaszły spore zmiany i chodzi nie tylko o remont mieszkania, ale i gospodarstwa oraz podwórka, które do niedawna było niemal całkowicie pokryte błotem. Teraz okazuje się, że w Plutyczach pora na wielką radość! Andrzej Oponiuk świętuje swoje 42. urodziny i niezmiennie nie kryje dumy, że jest rolnikiem.

Już od jakiegoś czasu Andrzej z Plutycz mówi wprost o tym, że chciałby, aby zmiany zaszły również w jego życiu prywatnym i w sierpniu 2024 wspominał o ślubie, ale nie ukrywa, że do tego jeszcze długa droga:

Plany są, tylko jak się potoczy, to nie ode mnie zależy, bo to jest duża zagadka z moim weselem. To jest daleka droga do tego

powiedział przed kamerami Andrzej z 'Rolników. Podlasie'