Marianna Schreiber udzieliła osobistego wywiadu dla Party.pl, w którym otworzyła się i opowiedziała o swoim życiu. Celebrytka poruszyła również temat Joanny Koroniewskiej i jak przyznała, że nie zapomni tego, jak aktorka miała ją potraktować. Co takiego się wydarzyło, że Marianna ma żal do Joanny Koroniewskiej?

Marianna Schreiber zaskoczyła wyznaniem o Joannie Koroniewskiej

Marianna Schreiber zasłynęła, biorąc udział w programie "Top Model". Aspirująca modelka zgłosiła się do 10. edycji, która nagrywana była w 2021 roku. Szybko wyszło na jaw, że uczestniczka jest żoną Łukasza Schreibera, czyli polityka Prawa i Sprawiedliwości, co wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów i dzięki temu Marianna na stałe zagościła w show-biznesie. Celebrytka niedawno gościła w studiu Party.pl, gdzie opowiedziała o swoim życiu. Przed kamerą podzieliła się również szczerym wyznaniem, w którym oberwało się... Joannie Koroniewskiej. Schreiber nie ukrywała, że ma do niej ogromny żal i nigdy jej nie zapomni pewnej sytuacji, która miała mieć miejsce podczas jej udziału w "Top Model".

Ja nigdy nie zapomnę jak Pani Koroniewska parodiowała moje zdjęcie z Instagrama insynuując, że ja jestem za stara, miałam 28-lat, by być w tym programie. Ja nie zapomnę, jak mnie to bardzo zabolało, ja nigdy tego nie zapomnę - powiedziała w rozmowie z nami.

Celebrytka twierdzi, że Joanna Koroniewska, była "jedną z pierwszych osób", które ją tak potraktowały.

To była jedna z pierwszych osób, które mnie w ten sposób potraktowały, ja takich rzeczy nie zapominam. - mówiła Marianna.

