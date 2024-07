Michał Piróg cieszy się opinią jednego z najbardziej kontrowersyjnych gwiazdorów. Emocje w naszym kraju wzbudza już sam fakt, że choreograf głośno mówi o swojej orientacji seksualnej, co jest przecież rzadkością. Piróg bezlitosnym okiem ocenia też polski show-biznes i poczynania celebrytów, którym dostaje się czasami naprawdę mocno. Przypomnijmy: Piróg poniża żonę Pazury: "Dzięki Panie, że dałeś jej emeryta, bo..."

Prowadzący kulisy Top Model Piróg nie stosuje też taryfy ulgowej wobec koleżanek z TVN i bez ogródek wyraża swoje zdanie o ich pracy. W programie KobiecymOkiem.tv, Michał został poproszony o opinię na temat Warsaw Shore, które z jednej strony jest mocno krytykowane, z drugiej zaś notuje bardzo wysokie wyniki oglądalności. Gwiazdor przyznał, że woli ten program niż "Perfekcyjną Panią Domu" Małgorzaty Rozenek, która jego zdaniem nie pokazuje prawdy.

"Warsaw Shore" jest delikatnie żenujący. Ale ma prawo istnieć, bo jeżeli telewizja ma mówić prawdę o tym, jak jest, to ja wolę "Warsaw Shore" niż programy, które mówią o tym, jak idealni jesteśmy. Wydaje nam się, że to jest jakiś margines społeczny, że to są zachowania poniżej godności, ale tak wygląda życie w Polsce, tak ludzie się zachowują. Jest więcej prawdy w programie "Warsaw Shore" niż w "Perfekcyjnej Pani Domu" - wyznał w internetowym programie KobiecymOkiem.tv Piróg.