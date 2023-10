Choć od ogłoszenia zmian wśród prowadzących "Dzień Dobry TVN" minęły już niemal dwa miesiące, widzowie nadal zastanawiają się, jakie ścieżki zawodowe wybiorą prezenterzy, którzy rozstali się z programem. Duże emocje wzbudziła decyzja o zwolnieniu Małgorzaty Rozenek, która swoją przygodę ze śniadaniowym formatem rozpoczęła zaledwie rok temu. Jak gwiazda odnajduje się po zmianach?

Anna Senkara o Małgorzacie Rozenek i nowych projektach

Na fali ogłoszonych przed wakacjami roszad wśród prowadzących "Dzień Dobry TVN" do porannego programu dołączyli nowy prowadzący, a prezenterzy śniadaniówki są tego lata obecni też w innych projektach TVN. Dowodem na to był fakt, że na scenie podczas festiwalu w Sopocie pojawiła się Anna Senkara, reporterka "Dzień Dobry TVN". Spotkała się tam m.in. z Małgorzatą Rozenek, która została zwolniona z "Dzień Dobry TVN" zaledwie dwa miesiące temu. Co Anna Senkara mówi o Małgorzacie Rozenek i o tym, jak odnalazła się po zakończeniu współpracy ze śniadaniówką?

W rozmowie z nami reporterka "Dzień Dobry TVN" rozwiała wątpliwości fanów, którzy mogli martwić się o dalszą zawodową ścieżkę Małgorzaty Rozenek. W czasie wywiadu towarzyszył jej też Robert Stockinger.

- Przed chwilą była (Małgorzata Rozenek - przyp. red.) ze mną na ściance, prowadzi, kwitnie, ma się świetnie, wygląda przepięknie. Wiem, że w publiczności siedzi Radosław (Majdan - przyp. red.) - wyjawiła Anna Senkara reporterce Party.pl.

Anna Senkara zdradziła też, że przed Małgorzatą Rozenek nowe projekty, a w jednym z nich ma towarzyszyć jej Radosław Majdan. Co jeszcze gwiazda "Dzień Dobry TVN" powiedziała o Małgorzacie Rozenek? Dowiecie się z video!

