Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z wielu projektów telewizyjnych, pojawi się w roli gospodyni nowego programu stacji TVN – „Bez kompleksów”. Program ten, skierowany do kobiet, porusza ważne tematy związane z samoakceptacją, walką z kompleksami i przekraczaniem własnych ograniczeń. Nowa rola Rozenek-Majdan to kolejny krok w jej karierze telewizyjnej, która od lat jest związana z Grupą TVN.

W nowym programie widzowie będą mieli okazję śledzić inspirujące historie uczestniczek, które podzielą się swoimi doświadczeniami i wezmą udział w spektakularnych metamorfozach. Program zapowiada się jako emocjonalna podróż, która pomoże uczestniczkom odnaleźć pewność siebie i odkryć swoje wewnętrzne piękno.

„Bez kompleksów” to nie tylko rozmowy na ważne tematy, ale także widoczne zmiany w życiu uczestniczek. Każda z nich przejdzie profesjonalną metamorfozę, obejmującą zarówno aspekty wizualne, jak i emocjonalne. To właśnie te przemiany będą stanowiły jeden z kluczowych elementów programu, który ma na celu pokazanie, jak z pozoru drobne zmiany mogą wpłynąć na postrzeganie siebie.

Uczestniczki przejdą metamorfozy pod okiem wybitnych specjalistów, między innymi doktora Marka Szczyta i doktora Michała Nawrockiego. Panie przejdą zmiany swojej urody dzięki zabiegom z chirurgii plastycznej i stomatologii, a także odmienią swoje stylizacje i makijaże.

TVN ogłosił już rozpoczęcie castingów do nowego programu. Poszukiwane są kobiety, które chciałyby podzielić się swoją historią i są gotowe na zmiany w swoim życiu. Uczestniczki będą miały szansę opowiedzieć o swoich zmaganiach z kompleksami, a następnie przejść metamorfozy przygotowane przez specjalistów. Aby wziąć udział w programie, należy przesłać m.in. swoją prezentację w nagraniu wideo trwającym od 30 do 90 sekund. Casting potrwa do końca lipca 2025 roku.

Premiera programu „Bez kompleksów” zaplanowana jest na jesień 2025 roku. Program będzie emitowany na jednej z anten TVN. Szczegóły dotyczące dokładnej daty premiery i godzin emisji zostaną podane bliżej debiutu.

„Bez kompleksów” to kolejna nowość w ramówce TVN, która z pewnością przyciągnie widzów dzięki autentycznym historiom, emocjonalnym przemianom i charyzmatycznej prowadzącej. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z profesjonalizmu i zaangażowania, ma szansę znów podbić serca widzów w zupełnie nowym formacie.

