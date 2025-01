Początek roku to również nowości telewizyjne, o czym przekonają się fani programu "Królowa przetrwania". Od 6 stycznia widzowie obejrzą drugą już edycję show, która będzie obfitowała w zwroty akcji i napiętą atmosferę. O tym, jakie relacje panowały na planie show, opowiedziała nam Agnieszka Kotońska - jedna z uczestniczek. Jak się okazuje, nie wszyscy byli do siebie nawzajem przyjaźnie nastawieni...

Agnieszka Kotońska o uczestniczkach "Królowej przetrwania". Takie miały relacje

Drugi sezon "Królowej przetrwania" zapowiada się naprawdę imponująco, zwłaszcza ze względu na charyzmatyczne uczestniczki show. Nazwiska takie jak Paulina Smaszcz, Agnieszka Kaczorowska czy Agnieszka Kotońska zdecydowanie mówią same za siebie i zapowiadają sporą dawkę emocji. Czy te na planie "Królowej przetrwania 2" były raczej pozytywne czy negatywne? Agnieszka Kotońska zdradziła nam wszystkie szczegóły.

W rozmowie z reporterem Party.pl, Bartoszem Sekleckim, gwiazda TTV przyznała, że nie było możliwe, by utrzymać przyjacielskie kontakty ze wszystkimi uczestniczkami. Mimo to, starała się mieć neutralne i przyjazne podejście do wszystkich koleżanek z show:

Nie da się z wszystkimi trzymać sztamy (...) gdzieś jednak kontakty z niektórymi osobami były mniejsze i to będzie widać z odcinka na odcinek (...) ale ja tak podeszłam, że z dziewczynami chciałam żyć w zgodzie - powiedziała Agnieszka Kotońska.

Będziecie oglądać drugi sezon "Królowej przetrwania"? My już nie możemy się doczekać!

