Ekipę "Dzień Dobry TVN" czekają spore zmiany. W ostatnim czasie swoją przygodę w programie śniadaniowym zakończył Piotr Kraśko oraz Kinga Rusin. Jeszcze nie wiadomo oficjalnie, kto ich zastąpi. Internauci chcieliby w roli gospodyni zobaczyć... Małgorzatę Rozenek ! Gwiazda TVN odpowiedziała na komentarz fanki i... wcale nie zaprzeczyła! Czy jest możliwość, że to właśnie ona dołączy do grona prowadzących " Dzień Dobry TVN "? Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dołączą do "Dzień dobry TVN"? Małgorzata Rozenek wyraziła swoją chęć do dołączenia do ekipy "Dzień Dobry TVN". Co więcej widziałaby się na programowych kanapach wraz ze swoim mężem Radosławem Majdanem. Pomysł, o dołączeniu gwiazdy TVN do obsady popularnej śniadaniówki porzuciła jedna z fanek na Instagramie: Pani to by się świetnie sprawdziła jako prowadząca DD TVN :) Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek nie miałaby nic przeciwko takiej propozycji. Najchętniej zasiadłaby na kanapach w duecie z mężem: Też tak myślę😊 Moglibyśmy razem z Radziem być parą prowadzących 😉 - odpowiedziała. Co byście powiedzieli na taki duet prowadzących? To z pewnością byłoby zaskoczenie dla widzów i dość spore wyzwanie dla świeżo upieczonych rodziców. Tymczasem spekuluje się, że do grona prowadzących miałaby dołączyć Agnieszka Woźniak-Starak, jednak to nie są jeszcze potwierdzone informacje. Na wiadomości o nowych prowadzących, którzy dołączą do ekipy, musimy jeszcze poczekać.