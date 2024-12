Agnieszka Kaczorowska wyznała prawdę o relacjach uczestniczek drugiej edycji "Królowej przetrwania". Gwiazda w rozmowie z Party.pl nie ukrywa, że to, jak zachowują się niektóre koleżanki z programu jest dla niej bardzo zaskakujące. Agnieszka Kaczorowska zdradziła, co działo się już po powrocie do Polski.

Na premierę drugiego sezonu "Królowej przetrwania" z pewnością czekają już wszyscy. Poznaliśmy już nazwiska wszystkich uczestniczek, które spędziły ze sobą kilka tygodni w dżungli. Wśród gwiazd, które zgodziły się na udział w programie znalazły się: Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz, Agnieszka Kotońska, Magdalena Stępień czy Kasia Nast. Ostatnio odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich uczestniczek drugiej edycji produkcji, a na scenie panowała dość chłodna atmosfera. Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z reporterem Party.pl nie ukrywała, że rzeczywiście nie wszystkie uczestniczki mają dobre relacje po programie. Gwiazda wyznała, co działo się podczas wspólnej sesji zdjęciowej:

Dobrze by było gdyby wszyscy mówili cześć, no nie, dla mnie to jest abstrakcja totalna, że dziewczyny wyjeżdżają z tej dżungli - ja też już na sesji zdjęciowej to zaobserwowałam, że mówisz komuś cześć, a ktoś no cześć i w drugą stronę

zdradziła gwiazda.