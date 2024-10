Michał Danilczuk tańczy u boku Majki Jeżowskiej w obecnym sezonie "Tańca z Gwiazdami". Już od pierwszych chwil widać, że para świetnie się dogaduje i ma doskonały kontakt, co przekłada się na ich taneczne występy.

Michał Danilczuk po raz kolejny obdarował Majkę Jeżowską kwiatami

Nie jest tajemnicą, że Michał Danilczuk to prawdziwy dżentelmen. Już przed rozpoczęciem obecnej edycji programu pokazał, jak powinno się traktować kobiety. Na pierwsze spotkanie z Majką Jeżowską przyszedł elegancko ubrany w garnitur, z wielkim bukietem róż w rękach.

Dzień dobry wszystkim. Uroczyste przypięcie mikrofonu, 8:15 witam wszystkich rana. Za chwilę poznam moją gwiazdę! - wyznał na Instagramie Michał Danilczuk.

Jednak to nie był jedyny miły gest. Kilka tygodni później na jego profilu na Instagramie pojawiło się nagranie, tym razem z nieco mniejszym, ale równie pięknym bukietem kolorowych kwiatów. Szczęśliwą odbiorczynią była, oczywiście, Majka Jeżowska, która z entuzjazmem podziękowała partnerowi:

No dziękuję bardzo! Ale ty jesteś romantyczny.

Majka Jeżowska z kwiatami w dłoniach wyjawiła, że romantyczny będzie również ich kolejny taniec, jeśli "nóżka wyzdrowieje". Tancerz potwierdził, że faktycznie będzie to romantyczny taniec.

To będzie romantyczny taniec? Piękny? Będziesz dżentelmenem w nim? A ja będę zwiewna i powabna jak te kwiaty? Ojej nie wiem, czy potrafię - dodała Majka Jeżowska wąchając piękny bukiet.

Jak idzie Majce Jeżowskiej i Michałowi Danilczukowi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Michał Danilczuk i Majka Jeżowska to para, która zadebiutowała w 15. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Ich występy charakteryzują się dużą energią, wyjątkową chemią na parkiecie i odważnymi interpretacjami różnych stylów tanecznych. Michał, który jest profesjonalnym tancerzem, stworzył z Majką dynamiczny duet, w którym technika i emocje świetnie się uzupełniają, a fani od samego początku kibicują parze numer 11.

Majka Jeżowska to nie tylko ikona polskiej muzyki dziecięcej i estradowej, znana jest również ze swojego pozytywnego podejścia do życia. Na parkiet "Tańca z Gwiazdami" piosenkarka wniosła swoją osobowość, naturalność i zapał. W jej tańcach można dostrzec ogromne zaangażowanie i chęć nauki. Majka, pomimo wieku, udowadnia, że taniec jest formą wyrażania siebie niezależnie od etapu życia. Każdy jej występ jest pełen emocji i ekspresji, co podkreśla jej osobowość sceniczną. Jeżowska wyznaje, że udział w programie to dla niej nowe wyzwanie, ale także forma zabawy.

Michał Danilczuk, partnerując Majce, stara się maksymalnie wykorzystać jej predyspozycje do stworzenia widowiskowych choreografii. Jako profesjonalista o międzynarodowym doświadczeniu, Danilczuk dba o poprawność techniczną, ale także o to, by każde ich show miało swoją unikalną historię i charakter. Dzięki jego umiejętnościom para dostosowuje się do różnych stylów, takich jak walc, rumba, czy energiczna cha-cha, wnosząc na parkiet świeżość i dynamikę.

Ich tańce są dobrze odbierane przez jury, które docenia zaangażowanie Majki oraz pomysłowość Michała w układach choreograficznych. Publiczność również darzy ich dużą sympatią, co czyni ich jedną z ciekawszych par w tej edycji programu.

