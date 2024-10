Trzy tygodnie temu rozpoczęła się długo wyczekiwana 15. edycja programu "Taniec z gwiazdami". Wśród uczestników tego tanecznego show znalazła się m.in. Majka Jeżowska, która została dobrana w parę z Michałem Danilczukiem. Piosenkarka w tańcu radzi sobie wyśmienicie, a jej grono fanów wciąż rośnie. Wszystko wskazywało na to, że 64-latka ma spore szanse zajść daleko w programie, jednak niespodziewanie na jej Instagramie pojawił się smutny post, w którym Majka Jeżowska przyznała, że miała wypadek i z jej nogą nie jest najlepiej.

Program "Taniec z gwiazdami" nieustannie wzbudza wiele emocji, a fani z zapartym tchem śledzą poczynania swoich ulubieńców. Niedawno wystartowała kolejna edycja i gdy wiele osób myślało, że już nic nie pobije 14. edycji, w której występowała m.in. Roksana Węgiel, to mocno się zdziwili. Już na samym starcie 15. edycji widzowie i jury oszaleli po występie Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza- para na tyle zachwyciła, że od razu dostała 40 punktów, czyli maksymalną ilość. Na dużą sympatię widzów mogą również liczyć Majka Jeżowska i Michał Danilczuk.

64-letnia piosenkarka i tancerz ostro trenują, jednak przed drugim odcinkiem tanecznego show doszło do przykrego wypadku. Majka Jeżowska podczas treningu nieszczęśliwie upadła i uszkodziła nogę, jednak mimo to wystąpiła w programie. Piosenkarka nie przerwała również treningów i pojawiła się w 3. odcinku, jednak z jej nogą jest coraz gorzej. Majka Jeżowska dodała na swój Instagram post, w którym przyznała, jak obecnie wygląda sytuacja.

Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie lubię się użalać nad sobą, znoszę dzielnie ból, zaciskam zęby i tańczę dalej… i dlatego czasem są zaskoczeni, kiedy tracę siłę i brakuje mi energii. Tydzień temu podczas prób do odcinka 2 @tanieczgwiazdami wydarzył się wypadek, podczas którego mocno się potłukłam, zdarłam skórę z prawego kolana i zraniłam mocno lewą nogę i to w miejscu, które w tańcu najczęściej się zgina, czyli na łączeniu stopy z łydką

- przyznała Majka Jeżowska.