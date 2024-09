Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk to niesamowicie dobrana para taneczna. Pokazali to na parkiecie ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" zachwycając publikę i przechodząc aż do finału. Fani dopatrują się, czy w życiu prywatnym również ich coś łączy. Jednak ani Maffashion, ani Danilczuk do tej pory nie potwierdzili, aby łączyło ich inne uczucie niż przyjaźń.

Reklama

Julia "Maffashion" Kuczyńska nagrała Michała Danilczuka

Julia "Maffashion" Kuczyńska jest bardzo aktywną użytkowniczką Instagrama. Na jej profilu na social mediach możemy zobaczyć wspólne chwile z synkiem Bastianem, zdjęcia z nagrań i projektów, a także ostatnimi czasy sporo kadrów z Michałem Danilczukiem. Tak też było tym razem, kiedy to Maff opublikowała najnowsze nagranie, na którym widać tancerza siedzącego przy stole w mieszkaniu influencerki.

Wpadł do mnie Michu Zdzichu - rozpoczęła nagranie informując swoich fanów Maffashion.

Zobacz także: 41-letni Sławomir i jego żona przekazali radosne wieści. Posypały się gratulacje

Instagram@Maffashion

Michał również postanowił przywitać się z followersami swojej partnerki tanecznej. Kuczyńska pociągnęła dalej swoją wypowiedź i zdradziła, że Danilczuk wybiera dodatki do swojego nowego lokum. Podkreślając raz jeszcze, że "DO SWOJEGO" lokum, aby nikt nie miał wątpliwości.

Radzę się. Radzę się ciebie. Czy ta szczotka do wc ci się podoba? - zażartował Michał Danilczuk.

Na kolejnym nagraniu Kuczyńska wyznała, że dziś nie ma w domu synka i "ma dziś dzień sprzątania". Do dyskusji włączył się Michał Danilczuk, negując słowa Maff i wątpiąc, że uda jej się dziś zrealizować plan sprzątania. Po czym dodaje:

Zobacz także

Ja dzisiaj sprzątałem.

Reklama

Rzecz jasna Michał zapewne sprzątał u siebie w domu. Jednak postanowił wspomnieć o tym także obserwatorom swojej przyjaciółki. Dyskusja kończy się przerwanym nagraniem.