Stało się. Produkcja "Harry i Meghan", o której prasa na całym świecie rozpisywała się już od dłuższego czasu, pojawiła się na Netfliksie. Od 8 grudnia widzowie mogą obejrzeć pierwsze trzy odcinki dokumentu, w którym Sussexowie sami opowiadają własną historię, przy okazji zdradzając sekrety rodziny królewskiej. Małżonkowie przekonują, że zależy im przede wszystkim na prawdzie. O tym, że za współpracę z amerykańską platformą otrzymali podobno blisko 100 milionów dolarów, nie mówią zbyt chętnie. Czego się dowiedzieliśmy po pierwszej części? Meghan bez oporów opowiedziała o tym, jakie ma zdanie na temat księżnej Kate i księciu Williamie. Wyrobiła je sobie już po pierwszym spotkaniu.

W dokumencie Netflixa Meghan Markle zasugerowała, nie niezbyt dobrze wspomina pierwsze prywatne spotkanie z księżną Kate i księciem Williamem. Ukochana księcia Harry'ego przyznała, że nie spodziewała się po nich tak sztywnego zachowania. Stwierdziła, że uwielbiani przez Brytyjczyków Cambridge'owie są formalni nie tylko podczas publicznych wystąpień. Między nimi szybko pojawił się dystans i dało się wyczuć poirytowanie.

Kiedy William i Kate przyszli na kolację, pamiętam, że byłam boso i w podartych dżinsach. Zawsze lubiłam się przytulać na przywitanie i nie zdawałam sobie sprawy, że jest to dla niektórych tak irytujące. Bardzo szybko zaczęłam rozumieć, że formalność na zewnątrz przenosi się do wewnątrz. To było dla mnie zaskakujące — powiedziała Meghan Markle.