Księżna Kate i książę William niezmiennie królują na świeczniku, jednak w ostatnich latach mówi się o nich szczególnie dużo. Najpierw pojawiły się plotki o kryzysie w małżeństwie, później o konflikcie w rodzinie, a na sam koniec Middleton zachorowała na nowotwór. Na szczęście, dzięki natychmiast wdrożonemu leczeniu, księżna wróciła już do zdrowia. Czyżby to zmotywowało ją, by doprowadzić do końca również inną sprawę?

Książna Kate spotkała się z księciem Harrym?

Książę Harry pojawił się ostatnio w Londynie w związku ze sprawą dotyczącą jego bezpieczeństwa. Wciąż stara się o przywrócenie ochrony, której koszt miałby być pokrywany z funduszy publicznych. To właśnie podczas tej wizyty miało dojść do nieoczekiwanego i nieoficjalnego spotkania z członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej. Zagraniczne media donoszą, że Harry spotkał się w sekrecie z księżną Kate. Co istotne, to właśnie ona miała zainicjować kontakt.

Po zakończonej chemioterapii i wyjściu z choroby, księżna zyskała nowe spojrzenie na życie i postanowiła działać na rzecz zjednoczenia skłóconej rodziny.

Kate zawsze zostawiała otwarte drzwi dla Harry'ego i nie zmarnowałaby takiej szansy. Po tym wszystkim, przez co przeszła, czuje, że życie jest zbyt krótkie na rodzinne waśnie. Kate się nie poddaje. Zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zjednoczyć rodzinę donosi serwis RadarOnline.com.

Konflikt księcia Williama i księcia Harry'ego

Choć William i Harry byli blisko po śmierci matki, księżnej Diany, różnice w ich osobowościach i podejściu do obowiązków królewskich zaczęły z czasem prowadzić do napięć. Harry często czuł się w cieniu starszego brata, co sam opisał w swojej autobiografii „Spare” jako źródło frustracji i poczucia bycia „tym drugim”.​

Związek Harry'ego z Meghan Markle był punktem zwrotnym. William miał wyrażać obawy co do szybkości rozwijającej się relacji brata, co Harry odebrał jako brak wsparcia. Dodatkowo, napięcia między Meghan a Kate Middleton, w tym incydent związany z sukienkami druhen przed ślubem, pogłębiły konflikt. Meghan twierdziła, że to ona została doprowadzona do łez przez Kate, a nie odwrotnie, jak sugerowały media.

Decyzja Harry'ego i Meghan o rezygnacji z obowiązków królewskich i przeprowadzce do USA w 2020 roku, znana jako „Megxit”, była kolejnym ciosem dla relacji braci. William miał być zaskoczony tą decyzją, zwłaszcza że nie była ona wcześniej z nim konsultowana.

Księżna Kate zawsze miała słabość do księcia Harry'ego

W początkowych latach, gdy Kate Middleton dołączyła do rodziny królewskiej, jej relacja z księciem Harrym była wyjątkowo serdeczna. Często widywano ich razem podczas oficjalnych wydarzeń, gdzie wspólnie żartowali i okazywali sobie sympatię. Po odejściu Harry'ego i Meghan od obowiązków królewskich w 2020 roku, relacje z Kate uległy dalszemu pogorszeniu. Kiedy ta ogłosiła swoją walkę z nowotworem, Sussexowie mieli dowiedzieć się o tym z publicznego oświadczenia.

Mimo napięć, pojawiły się sygnały wskazujące na chęć pojednania. Kate miała próbować nawiązać kontakt z Harrym i Meghan, wysyłając im życzenia świąteczne i dzwoniąc z okazji urodzin Harry'ego.

