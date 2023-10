Wygląda na to, że niedługo nad pałacem Buckingham znów pojawią się czarne chmury — podobnie jak w 2021 roku, gdy książę Harry i Meghan Markle udzielili słynnego wywiadu Oprah Winfrey. Tym razem Sussexowie w dokumencie Netflixa przedstawią swoją historię. Z zapowiedzi wynika, że małżeństwo ponownie poruszy temat opuszczenia rodziny królewskiej i przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że książę Harry bał się o życie swojej ukochanej. Sądził, że Meghan Markle może podzielić los jego matki, księżnej Diany.

Książę Harry uderza w rodzinę królewską: "Ból i cierpienie kobiet, które wchodzą w tę instytucję, są zatrważające"

W poniedziałek, 5 grudnia pojawił się drugi zwiastun dokumentu "Harry i Meghan", który na platformie streamingowej zostanie opublikowany w czwartek, 8 grudnia. Możemy się spodziewać wielu osobistych wyznań Sussexów. Widzowie wreszcie dowiedzą się, co działo się "za zamkniętymi drzwiami".

W tej rodzinie panuje hierarchia. Różne informacje wyciekają, ale też różne historie się podsyca — słyszymy w zwiastunie.

Książę Harry przyznał, że przeszłość to nadal dla niego bardzo bolesna sprawa. Ma świadomość tego, jak w trudnej sytuacji są kobiety w rodzinie królewskiej. Jego zdaniem nie mogą liczyć na odpowiednią ochronę, czego tragicznym przykładem jest śmierć jego matki, księżnej Diany. Nie chciał, by to samo spotkało Meghan.

Ból i cierpienie kobiet, które wchodzą w tę instytucję, są zatrważające. Byłem przerażony, nie chciałem, żeby historia się powtórzyła. Nikt nie zna całej prawdy. My znamy całą prawdę — wyjaśnił.

Zdaniem księcia Harry'ego wszyscy ignorowali prośby o pomoc — od członków rodziny po pracowników pałacu Buckingham. Meghan Markle była osamotniona w walce z nieprzychylną prasą.

To brudna gra — stwierdził.

Przed premierą dokumentu w brytyjskich mediach możemy przeczytać, że książę Harry i Meghan Markle zadeklarowali wojnę z pałacem, biorąc udział w produkcji Netflixa i dzieląc się rodzinnymi sekretami. Myślicie, że skandal pogrąży króla Karola III i następcę tronu, księcia Williama?