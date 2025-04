Księżna Kate i książę William, mają za sobą trudny czas. Niedawno minął dokładnie rok, od momentu, gdy Middleton usłyszała diagnozę o nowotworze. Choć dziś znów cieszy się zdrowiem, wciąż dochodzi do siebie po ciężkich miesiącach. Jak się właśnie okazało, wraz z mężem postanowiła nawet udać się na wakacje, które stały się ich "drugim miesiącem miodowym".

William i Kate na luksusowych wakacjach

Książę William i księżna Kate wybrali się na urlop, który spędzają na rajskiej wyspie Mustique. Ich wybór padł na luksusowy ośrodek, który zapewnia najwyższy standard wypoczynku. Koszt tygodniowego pobytu w tym luksusowym hotelu wynosi około 48 tysięcy dolarów. Wysoka cena nie zniechęciła pary królewskiej, która po raz kolejny mogła cieszyć się pełnym komfortem i wyjątkowym traktowaniem. W ośrodku zapewniono im prywatne wille, a pobyt w takim miejscu gwarantuje nie tylko luksus, ale również pełną swobodę.

Tak wyglądał urlop księżnej Kate i księcia Williama

Barman, pracujący w hotelu, zdradził w rozmowie z zagranicznymi mediami, jak wyglądały wakacje pary. Okazało się, że książę William regularnie odwiedzał tamtejszy bar.

To miejsce Willa, tuż przy telewizorze w rogu, aby mógł oglądać sport - wskazał.

A co było ulubionym alkoholem przyszłego króla?

Wódka żurawinowa. Nic wyszukanego. On zachowuje prostotę - dodał pracownik.

Mieszkańcy wyspy byli ponoć zachwyceni księżną Kate, która świetnie odnalazła się w nowym miejscu.

Wtopiła się w otoczenie tak płynnie... Nawet sama robiła zakupy w sklepie spożywczym na wyspie. Żadnego zamieszania, żadnej świty - wyznał jeden z mieszkańców.

Wakacje Williama i Kate to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zrelaksowania się w zupełnej prywatności. Choć para królewska jest znana z wykonywania licznych obowiązków publicznych, to takie chwile w pełni prywatne są dla nich szczególnie cenne.

Choroba księżnej Kate

​Księżna Kate, żona księcia Williama, w styczniu 2024 roku przeszła planową operację jamy brzusznej. Ta diagnoza była dla niej szokiem, ale postanowiła stawić czoła chorobie i rozpocząć leczenie. Po operacji księżna Kate poddała się chemioterapii, której zakończenie miało miejsce we wrześniu 2024 roku. To był bardzo trudny okres, w którym była zmuszona do ograniczenia swoich obowiązków publicznych. Mimo trudności udało jej się przejść przez ten czas z dużą determinacją i wsparciem rodziny. Na szczęście, po zakończeniu leczenia, ogłoszono, że choroba jest w remisji, co dało rodzinie królewskiej i wszystkim jej bliskim ogromną ulgę.

Teraz Księżna Kate stara się wykorzystać swoją pozycję, aby zwrócić uwagę na kwestie zdrowia. Jej otwartość i zaangażowanie w tematy związane z naturą oraz zdrowiem, a także jej pozytywne podejście do trudnych chwil, wciąż inspirują wiele osób. Pomimo wyzwań, które napotkała, księżna Kate nie tylko podniosła się, ale również kontynuuje swoje działania publiczne, zyskując jeszcze większy szacunek i wsparcie od swoich fanów.

